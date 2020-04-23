新冠病毒剛發生時，蘇貞昌院長打包票口罩一定足夠，但直至今日為止，民眾需求一天一口罩的心願還是無法達成，排隊人潮不斷。一如筆者先前在二月時就已提醒，政府須高度正視經濟衝擊，但內閣官員當時卻說，「等疫情過後就不會有問題」，無視於國際金融與經濟的緊張情勢。這種輕忽怠惰的態度，就是最嚴重的問題，更是台灣前進最大致命傷。

要知道，等待不能解決問題，防疫醫療等同國安問題，所謂超前部署就是平時作好戰時準備。相較我國已建立口罩國家隊，或具備疫苗研發生產能量，行政團隊有想到醫療資源也需要超前佈署嗎？政府一年起碼有上千億科技預算，實在應該盡速盤點類似呼吸器等級的重要醫療設備和醫藥產品，同時運用科專計畫進行自主研發製造，才是真正的超前佈署。

其實回頭看看，台灣至今在抗疫上之所以能夠有所成就，應歸功於台灣人民的包容、團結；甚至我們的口罩國家隊，正是因為國內34家工具機業者提出資源，日以繼夜的生產，加上專業口罩機業者無私協助解決生產技術等問題，才能在短短時間產出92台口罩機，讓國內口罩產達到日產1000萬個以上。整體而言是國內產業界發揮了團隊精神，才解決防疫的燃眉之急。

但是我們的口罩有提前部署，但行政團隊有想到防疫物資與醫療資源也需要超前佈署嗎？例如急重症呼吸器就是重要的醫療設備，但是我國目前全數仰賴進口，沒有自產呼吸器的產能，而政府日前却捐贈捷克25台呼吸器。

的確，台灣醫療體系呼吸器存量目前依然充足，國際外交參與也是必要的，只是現在全球都在搶醫療資源，若在平時，呼吸器並無需求問題，但現在國際情勢就是全球疫情同時發生，不但待貨時間越來越長，甚至搶都搶不到；要自行生產又牽涉額外的資金及技術等問題。顯然地，相較於解決口罩問題，呼吸器問題將更為困難。

畢竟每個國家都需要呼吸器，各國工廠也紛紛轉做呼吸器，難道我們不需要提前醫療備戰，確保台灣人民權益優先？

以美國為例，為解決呼吸器嚴重不足問題，美國總統川普上周末啟動《國防生產法》，批准福特、通用、特斯拉三家汽車大廠生產醫療用呼吸器。其中，通用汽車原就已同意出借廠房，支援醫療設備公司Ventec Life Systems生產呼吸器；Ventec主要利用通用的物流、採購及專業製造能力，加速擴大呼吸器產能。

另外，德拉瓦州精釀啤酒廠也已支援該州州政府生產洗手液，並以市價賣給州政府，其利潤則全部投入基金，協助防疫。英國首相強生日前也請家電品牌Dyson投入生產1萬台醫療用呼吸器；甚至因為研判染疫患者病情複雜，英政府還取消了陽春呼吸器訂單，強化與產業界合作，投入更精密複雜的呼吸器製造。足見各國企業其實都願協助政府，作好防疫醫療的工作。

反觀台灣，政府雖然喊出籌組呼吸器國家隊闖關的口號，希望為更嚴重的醫療資源衝擊預做準備，但以目前醫材研發工作如按正常程序走，動輒耗費3、5年的狀況下，產業界普遍擔憂政府超前佈署的決心會不會只聞樓梯響？

尤其衛福部迄未表明態度，是否會同意發給業者許可？結果，面對筆者的質疑，衛福部上周五在立法院答詢時果然承認，至今還沒有接到相關申請。說穿了，大家雖然都希望盡快投入生產線，以解燃眉之急，但要是沒有政府明確的法令與政策指引，業者也怕貿然投入的不確定性，最後落得一場空。

所以問題還是在政府到底準備好了嗎？能不能拿出行動、超前佈署？明確地帶領業者拚下去？供給面上，更要謹守台灣人民優先原則，確保民眾的健康與權益。畢竟，防疫視同作戰，不容任何輕忽僥倖的心態！（原文2020.04.14已刊載於觀策站：https://www.viewpointtaiwan.com）

（作者李貴敏為立法委員、中華民國暨美國加州律師，觀鑒談為合作媒體）