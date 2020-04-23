美國白宮經濟顧問庫德洛為了讓美國企業撤出中國，宣稱對於美企的所有遷移支出，美國政府給予100%直接報銷；與此同時，日本政府也宣布提供20億美元支持日企離中返日。一時之間，「去中國化」甚囂塵上，成了全球厭華、反華、仇華的最新宣洩方式。

此番「去中國化」浪潮興起，遠因是美國一年大過一年的貿易逆差，這是川普一上台就強調的，因此連同失業他把這筆帳全部算到了中國頭上，順著這個邏輯，除了發動貿易戰外，也發展出了一套「反全球化」的「脫鉤」理論；近因則是新冠疫情，美國突然發現竟有如此眾多的戰略物資受制於中國，這頂國家安全的帽子就更大了，於是從坐而言到起而行，「去中國化」的合理性已毋庸置疑。問題是，能「去」得成嗎？

稍微有點產業常識的人，都知道絕沒那麼簡單。一、長期以來在全球化大形勢下根據「比較優勢原則」發展形成的中國產業鏈盤根錯節，任何企業要單獨離開，很難生存。二、中國獨有的勞工素質與勞動條件，離開中國就找不到第二家。三、幾十年來的基礎建設讓中國大陸已有「基建狂魔」之稱。四、政府效率，各層官員素質，加上近年反腐成效，也都是各國企業在工資高、地價大漲下仍不得不往中國投資的誘因。五、正在展開的高達47兆人民幣「大基建」（5G、AI等）的前景，幾可斷言「去中國化」最終將落得鬧劇一場。

其實，我這裡要談的是，經常被人忽略掉的一個中國產業現象，了解了它，才能明白為什麼中國會成為而且越來越成為是一個全球製造業的「黑洞」。

現代製造業源自於18世紀英國的工業革命，從蒸汽機的1.0到內燃機的2.0到電腦及網路的3.0再到現在展開的4.0，世界各國工業化的進程不一，但體制不外就是兩種，不是市場經濟就是計畫經濟，兩種體制各有所長也各有所短。市場經濟優於效率，利於短期，卻拙於規畫，因此對於長期才能產生的重化工業，除非政府大力介入，否則難於在市場經濟中自然產生；反之，計畫經濟雖有利於發展長期才見效益或外部利益高的重化工業，但卻拙於發展需要靈敏及反映市場的民生工業。由於一個國家只有一套經濟體制，因之不是長於這種產業，就是優於那種產業，理論上難以兩全，但現實中仍有例外，這唯一的例外就是中國。

1949年新中國建立，到1978年的30年間，基本採行蘇聯式的計畫經濟公有體制，在蘇聯協助下大規模地移轉引進了幾乎一個完整體系的重化工業，門類齊全，基礎紮實。1979年之後，鄧小平改革開放，走上市場經濟，接納民營體制，一時間原本了無生機的民生工業蓬勃發展。也就是說，中國大陸因緣際會，同時發展出了兩套分別都相當完整的產業體系，然後在「社會主義市場經濟」體制下，以公、民營混合的方式進行雜交，終於才形成了當今中國全球獨一無二體系完整的製造業網鏈。這樣的結果，既是偶然，又是必然。「去中國化」云云，要從何談起？

（作者為鳳凰衛視資深評論員）