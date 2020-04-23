日前馬前總統和江啟臣主席參加革實院長羅智強舉辦的未來沙龍，就新冠肺炎疫情後的國際大勢進行探討，馬前總統也對兩岸進行深度著墨，認為不能把「九二共識、一中各表」丟掉，但要在舊有基礎下提出年輕人可接受的方案來解決兩岸問題。馬的呼籲其實正是針對2020敗選後，外部民意與黨內結構對「九二共識」批評的聲浪。

九二共識的存廢也是國民黨改革委員會兩岸論述的核心議題。不過事實上，用存廢來看九二共識去留，本身就存有藍營過往大一統論述的弊病思維。

相比於民進黨的單元狹隘性，國民黨向來有多元兼容並蓄的文化傳統與支持者結構，根據今年3月「台灣選舉與民主化調查」委託政大選研調查的數據，在國族認同上，每百位國民黨有60位是雙重認同、32位台灣人認同、7位中國人認同；每百位民進黨則為90位台灣人認同、10位雙重認同。在統獨議題上，每百位國民黨有21位偏統、66位維持現狀、10位偏獨；每百位民進黨則為3位偏統、47位維持現狀、45位偏獨。

考量到台灣總體國族認同，台灣人58.4%、雙重35.7%、中國人3.3%，以及統獨立場，偏統10.8%、維持現狀58.6%、偏獨24.5%的結構來說，事實上，國民黨的支持者結構是更接近台灣民意分布。

從國民黨支持者的多元結構來看，這便是藍營兩岸論述要凝聚出共識很困難的原因。因為無論是哪一面向的論述，可能都會引起另一派不滿。這並不是國民黨第一次兩岸路線出現歧異。

值得借鏡的是，當組成結構更加單元、有共識的民進黨，在兩岸論述上都採取彈性的做法，一方面供奉《台獨黨綱》與《正常國家決議文》，另一方面又有與前兩者截然不同的《台灣前途決議文》，沒有採取大一統的零和論述策略。國民黨卻還在爭論，試圖找到一套所有人都能信服的黃金標準，無疑一開始就設定不可能的任務。國民黨要解決當前兩岸論述的改革難題，首先就必須要放棄剛性思維，用更多元彈性的方式，來滿足黨內多元結構與外部民意的需求。

具體而言，兩岸論述的改革與其他組織、青年或財務涉及到黨章修改不同，因為兩岸論述是規範在政綱裡。至於政綱為全代會職權。目前的版本是2017年吳敦義在任時所通過，明確規範「九二共識、一中各表」。

倘若採取多元做法，國民黨兩岸論述事實上可以將「九二共識」保留在政綱，如同民進黨的黨綱般，再依據當前內外部的新民意結構，制定一份新時代新格局的兩岸決議文，由具處理黨務與政治事項職權的中央委員會或中常會來通過。不要用刪去法，而是用加法的方式，來處理當前的兩岸論述難題。

整體而言，這份面對2020決議文，在因應內外部民意結構變化的同時，貫穿的關鍵字，仍在於和平發展民主中華。如同江啟臣在沙龍中所說，用價值和對話來處理問題，國民黨絕不能忘卻擔負在肩上的和平樞紐重責。

（作者為國家政策研究基金會助理研究員）