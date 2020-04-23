疫情爆發後，台灣的陸生返校就學政策模糊而多變，讓人難以安心。2月上旬，北藝大陸生被校方被動「休學」一學期，後來台藝大又發生了「強制清空陸生宿舍，供給港澳返校學生用作十四天隔離」的事件。

台藝大陸生開始向其他陸生求援，「現在學校在沒有經過我們同意的情況下直接通知要去清空陸生宿舍，給港澳生隔離用，請問有已經回台的陸生願意幫忙我們嗎？」雖然不是發生在自己身上，但同作為陸生，難免心寒，尤其是我這麼喜歡台灣的人，竟然有種嬛嬛「這幾年的情愛與時光，究竟是錯付了！」的撕心裂肺，拔涼拔涼又刺痛刺痛的感覺。

究竟是錯付了

我把這事告訴一位台灣老師。老師平日就很關心照顧陸生，年近七十，對兩岸關係輕車熟路，看盡島內風雲變幻，同時在台灣教育界德高望重，找他詢問此事應該非常合適。我自然是受氣包一般向老師訴苦：「這是不是太欺負人了，雙標太明顯了吧，拿學生做文章，無恥至極，唯恐天下不亂。」

老師立刻就來電話了。

老師直截了當地說：「是的，你說的都對。但現在並不是跟他們講道理的時候。」老師說可以理解陸生同學的氣憤與不平，這樣粗暴的處理方式也不符合台灣的法律。老師又強調了一遍：現在不是講道理的時候，「有的學校本身就有自己的政治立場」。

「但是比起兩岸接下來會發生的事情，你會發現宿舍這點事算是小事。未來直接xxxx了，還宿舍呢……」老師開玩笑，我在電話這頭被逗樂了。

老師耐心地給我分析，媒體煽動下，全世界都排斥中國，這是要接受的事實，無需玻璃心。台灣在長久以來的大環境的醞釀下，自然更是一發不可收拾。「就算沒有疫情，陸生發聲都會被圍剿，你自己不是也試過了嗎？教訓還不夠深刻嗎？何況現在呢？」

「如果我是台灣網軍1450或者台獨，我要攻擊你們是很容易的，直接說這病毒就是你們中國傳過來的，全球經濟都因此受波及，台灣普通市民的生活節奏被打亂，為了幾個口罩吵得不可開交，人心惶惶。這一切確實因為中國而起啊。」

「這次疫情爆發，全世界都在去中國化，不僅僅是台灣。在這樣低潮的情況下，與人爭理是無意義的。」

「那老師，我們該怎麼辦呢？」

兩岸一觸即發的氛圍下，陸生在這次事件中被區別對待，無需多言，要看穿媒體和政客的招式，方能不受其害。老師心平氣和地說，唔，這時候就需要古人的智慧啦，「以柔弱克剛強」。

「跟綠衛兵說理，跟網軍比口水，是非常滑稽的。既然該校陸生已經鐵定回不去了，在此事上已成定局了，那麼這樣處理會是最合適的：1、聯繫陸生中心的老師，主動表示願意把空間給港澳學生使用，這次疫情的後果我們選擇一起承擔。港澳學生同樣是疫區學子，站在這個立場來看，甚至要感謝台灣的人道、包容和慈悲。2、但要向校方表示：希望台灣在保障港澳同學利益的同時，可以幫陸生妥善處理和保管行李物品，因為這涉及個人隱私和私人財產，這也是出於陸生對台灣法治的信任和期待。」

老師甚至跟我分析了台灣人「要面子」和「臉皮薄」的傳統性情，台灣人表面功夫還是會做的。你說台灣「法治」，他就不好意思強盜般闖入你的宿舍，至少會安置好物品，不至於損壞或遺失。你說台灣「包容」，願意保障同屬於中國疫區的港澳學生完成學業，很讓人感動，台灣媒體反而無處下嘴。

「大國青年，就要有大國的胸懷和氣度。這樣做是看似無奈，實則最妥當和智慧的做法。」這麼做的好處是，避免政客和媒體火上澆油，繼續傷害兩岸關係；讓局外人對大陸來的孩子的心胸與格局刮目相看；才真正能夠最大程度保障陸生的權益啊。

被不斷碰瓷

陸生本來就是一個會被不斷碰瓷的群體，來台前我們其實就考慮過了。但現在武漢很多高校也徵收了學生宿舍，可見這個做法也算是事出有因。陸生此刻在乎的，大概是「沒有經過同意」和「讓港澳生先行回台上學」。

但說實在的這麼多年了還沒習慣嗎，這是陸生來台必修課啊，早該習慣了呀。事發這麼多天了，如從前每一次一樣，陸生的權益被晾著，媒體亂寫亂報，發聲者還在臉書上挨了一頓霸凌與侮辱。

總而言之，只想抱一抱陸生們，這一次大家心裡都不好受，但還是那句話，想想武漢一線多少人不分晝夜地為這個國家衝鋒上陣，犧牲奉獻，比起前線的醫生和軍人，我們的一點「委屈」是可以自行消化的，何況還有那麼多老師、同學關心著我們。

一位台大人類學老師寫了一封給陸生的公開信：「不可孤獨地沐浴於恐慌與惡意之中，而應與駐留於校內的我們一起苦惱與思索。你們只有一個身分，不是任何共同體的號碼或註記，而是本系培養中的人類學家。」

台灣老師的鼓勵

全球化發展到今天，沒有任何一個國家是一個孤島，彼此息息相關，命脈相連，要相信即使有千篇一律的「反華」，此刻我們還是被來自四面八方同呼吸共命運的地球人默默祝福著。

中美貿易戰以來，爺爺級的台灣老師（我的智慧樹）跟我嘮叨最多的話就是：「現在中國的孩子去到哪兒都受傷，你哥倫比亞大學、伯克萊的學長姐，從前像他們這麼優秀的學生出國留學，又聰明又好學，眾星捧月，到哪都得人疼，現在呢，尤其是在美國，處處受氣。」「但越是在這個時候，中國孩子越要有風度，要展現自己的品格。因為中國一定崛起，無需與之計較，要超越他們。借艱澀的環境，打開自己的胸懷。」

前幾日，大陸自媒體「回形針」博主製作的視頻《關於新型冠狀病毒肺炎的一切》，播放量短期達到九千多萬，轉發量近七十萬，其中一位網友的留言使我感觸頗深，「中國之所以有希望，就是因為民間還有那麼多優秀的人。」

一位台灣老師曾告訴我：她對中國一直抱有很大希望，「你想啊，十四億人，地球四分之一的人口，這群人如果能夠成長，能夠蛻變，對整個世界將會有多大的正面意義！」老師總是給我信心：「國家正在面臨極大的風暴，我們需要國家的時候國家保護我們，現在國家有難，大家更要挺起來。」

總會有天晴的時候

「在靜居中過年，要找到少年中國，暗夜中的晨曦。」「不管世界有多遭，都不要忘記自己的那一份善良。」這些都是台灣老師們對我的貼心鼓舞。

老師還發來一張長輩圖，上面寫著「會過去的。不管雨下得多大，連續下幾天，總會有天晴的時候。不論遇到什麼困難，都要以積極的心態去對面它。」

陸生在台灣烏煙瘴氣的媒體和政治環境下得以安定和平靜，原因一定離不開這些有廣大智慧與胸懷的，平等、甚至加倍愛惜陸生的台灣老師們吧。

（林宵／陸生）