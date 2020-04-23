媒體報導，蔡英文總統第2任期的外交國安體系人事將有大幅度改組，其中令人矚目的是外交部長吳釗燮可能調職。檢視2年多外長任內，除空前5個國家斷交及美台關係友好、台灣成為美國抗中急先鋒之外，吳釗燮最具爭議的莫過於他經常越俎代庖，刻意挑撥、激怒中共，破壞了兩岸關係原本就極為脆弱的互信基礎。

最新的例證就是由於「新冠肺炎」傳染，吳釗燮以外交部長之尊透過社群媒體出征兩岸及國際戰場，除了呈口舌之利，宣洩自己的情緒及刷存在感外，實無正面意義。連學者出身的民進黨立法委員羅致政都苦口婆心提醒吳釗燮，立委開罵世界衛生組織（WHO）祕書長譚德塞沒有問題，但外交部長是否適合？吳釗燮卻辯稱，這類帶有個人風格的發言在國內外都受到歡迎，頗為躊躇滿志。

外交處境困頓、兩岸關係空前緊張的關鍵固然在於蔡英文的大政方針，而深受總統信任、歷任國安會及總統府祕書長的吳釗燮也有不可切割之責任。面對一連串斷交失利，台灣被排除在國際組織及區域經濟整合之外，吳釗燮歸咎於中共的打壓與孤立，更以擴大、加深對中共的攻擊作為掩飾外交失利的不二法門。

因此，民進黨政府對中共發難的不限於主管兩岸關係的陸委會，外交部也無役不與。大陸國台辦先後宣布惠台31及26條措施，吳釗燮在推特以簡體字表示，「但我們台灣用不到『一國兩制』，真的不用客氣。給你們人民多點自由也不錯喔！」中共宣布限制陸客來台自由行，吳釗燮在推特發文反問「怕什麼」。這些論調只會激化兩岸敵意，破壞台海和平穩定，或許他深信以台灣實力加上美國支持，中共威脅根本不足為懼。

師法美國總統川普偏好利用推特，台灣政要群起效尤，吳釗燮是箇中翹楚，他認為，用英文發推特，可以即時、有效對外說明台灣立場。殊不知所謂的「推特外交」會產生使關係更脆弱及「反外交」效應，草率界定外交立場及政策，以及暴露個人意見、偏好及情緒等缺失。川普的無厘頭、不符事實、謾罵推文飽受批判，吳釗燮對兩岸關係、外交議題的推文過度挑釁、情緒化也有目共睹。

台美關係確實有相當進展，這也是民進黨外交的最大成果，隨著川普政府鎖定中共及WHO是新冠肺炎的罪魁禍首，台美關係更是空前熱絡，美國國務卿蓬佩奧與吳釗燮相互呼應，真朋友、好朋友、好夥伴不絕於耳，但決策者必須冷靜思考，無條件配合美國，兩大強權關係一旦決裂，台灣必須承擔後果。

有效控制新冠肺炎疫情創造台灣發動外交攻勢，爭取參與世界衛生大會（WHA）及技術性機制的黃金機會，但吳釗燮等政府高層攻擊WHO及譚德塞，政府發言「網民化」可能已造成反效果。非洲聯盟及以開發中國家為主的「77國集團」一致表態為譚德塞後盾，加上美國在WHO的影響力式微，台灣下個月想出席WHA顯然障礙重重。

吳釗燮長期以來在國安外交的決策過程及執行層面都扮演了關鍵角色，或許是國際形勢使然，他在外交部長任內具體成效乏善可陳，隨著疫情，國際地緣政治抗爭更形惡化，無論台海及亞太區域形勢對台灣更為不利，現行國安團隊顯然已無法因應挑戰，吳釗燮卸任外交部長未嘗不是蔡英文人事調整的亮點。

（作者為資深媒體人）