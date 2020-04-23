美國密蘇里州總檢察長施密特向地方法院對中國共產黨、領導階層、武漢市政府、武漢實驗室等提出民事訴訟，指控他們可能欺騙了全世界，隱瞞新冠病毒危險性及傳染性，打壓吹哨者，導致疫情惡化，並對該州造成巨大生命損失、人員病亡以及經濟動盪，向大陸提出巨額賠償要求。目前，美國至少有7宗因疫情而對大陸提出民事訴訟，密蘇里州是原告中唯一的一個州政府。

綜合法學界與政治學界的看法，一般認為這類訴訟案成案的可能性不高，更不用說勝訴了。美國在1976年設立《外國主權豁免條例》，給予外國政府廣泛的豁免權。為何美國支持主權豁免這項國際間的通則呢？第一，這是基於外交上相互對等的原則，而將外交豁免權擴大適用範圍。第二，如果一個外國在美國遭到起訴，美國也可能在國外遭到起訴。由於各國法律體系不同，為免節外生枝，引發更多糾紛，倒不如兩免更符合大家利益。第三，美國在冷戰時期最重要的對手就是蘇聯，讓蘇聯享有《外國主權豁免條例》，就可避免不必要的摩擦。

因此，根據《外國主權豁免條例》，密蘇里州地方法院就會以事涉另一個主權國家為由而予以駁回。

當然，該州總檢察長施密特也知道《外國主權豁免條例》的適用範圍，因此他不直接起訴中國政府，而以取巧的方式第二訴中國共產黨、領導階層、武漢市政府、武漢實驗室等非主權法人。問題是，密蘇里州地方法院最後還是會認為施密特告的是中國政府而不予受理。

施密特可以向聯邦巡迴法院甚至聯邦最高法院繼續起訴中國政府，但是最後仍會遭到「本案涉及政治而不予受理」的命運，就像非常友我的聯邦參議員高德華1979年控訴卡特總統廢除《美中協防條約》是「背信行為」，被聯邦最高法院以涉及複雜國際政治為由而不予受理一樣。

即使密蘇里州地方法院或其他層級法院破天荒受理該案或其他民事訴訟，中國大陸也可以不待法院審理結束就在大陸法院起訴美國政府透過軍隊帶進病毒，既作為報復，也作為和美國談判的籌碼。

美國、英國、印度都有一些機構向中國政府要求鉅額賠償。這些索賠的大動作作為口水戰的一部分或是相罵本，的確可以「相得益彰」，除了為有意競選連任的川普與他的陣營拉抬士氣外，還可逼得他的民主黨對手拜登也拉高「反中」聲量。但是，這些索賠的國際訴訟即使告到海牙國際法庭或是國際仲裁法庭，也不會有用。

因為，中國大陸在聯合國安理會具有否決權，何況俄羅斯也會幫腔阻撓成案。即使美國偷襲成功，將訴訟案送到海牙國際法庭，大陸也會採取不合作主義，拒絕提供人證與物證。最後，訴訟案想達標，也要得到「世界衛生組織」祕書長譚德塞的支持與旁證，這也是川普非要他下台的原因。

（作者為中國文化大學政治學系講座教授）