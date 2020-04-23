軍方將領遭拔官，隨即在立法院為自己辯護，前海軍敦睦支隊長陳道輝少將是第一人。陳道輝目前還在隔離，是被國防部調查的人，這個動作做得太大，未必對自己有利。

立法院國防委員會周三邀請國防部專案報告敦睦染疫案，召委呂玉玲要求陳道輝以及磐石艦長和醫官列席，3人均隔離，因此改採視訊備詢。視訊是要露臉的，這很可能造成當事人與親友困擾，而且醫官只是中尉，一旦沒操作好，備詢成了公審。

因此，國防委員會開議時，朝野立委為是否讓這3名當事人備詢，吵成一團。吵了1小時，海軍參謀長敖以智告訴召委，這3人前一晚就說不要視訊備詢，而且現在撥電話無人接聽。這件事就結束了。委員會讓國防部長嚴德發做報告，接著開始備詢，神奇的事來，在幾位立委質詢後，呂玉玲突然宣布陳道輝願意用手機發表聲明，由於太突然，在場立委還沒反應過來，敖以智就把手機拿給呂玉玲。

陳道輝在發表簡短聲明後，呂玉玲簡單問了他幾個問題，陳道輝講到他穿30年白軍服，現在是最痛苦時刻，5天沒辦法睡覺；當他情緒明顯開始波動，音調開始激昂，海軍副司令梅家樹一旁推敖以智，敖便到主席座位前，說了句委員可以了，立即把手機搶了回來。結束了這段國防委員會首度的手機詢答。

陳道輝與國防部的攻防，是在終止任務返航的指令，國防部下的指令是發燒，陳道輝認為是確診。所以陳道輝認為艦上只有發燒案例，他沒有違令。嚴德發也說，不是發燒就非要返航，還是要主官現場判斷。

陳道輝與國防部第二個攻防是在發燒的回報。陳道輝說，5例中，有1例較嚴重，有回報，其他4例沒有。國防部則強調完全沒有回報。有或沒有回報，涉及是否隱匿。較令人不解的是，一般軍人管他發燒輕重，應該是5例都回報，讓上級決定並下指示。陳道輝則是「將在外」，取捨就自己決定了。

陳道輝與國防部的第3個攻防是在官兵解散放假，陳道輝說，他是奉命行事，還說他不是照他自己的意思。言下之意，如果照他的意思，是不會讓官兵這樣就放走。由海軍艦指部組成的聯檢小組登艦1小時，做些紙上文件檢查就放行了，幾百個官兵與軍校生就出營了，足跡遍及全台，形成防疫大破口。

古語有所謂「求廉正之將難」。其實，求「廉將」沒這麼難；但求「正將」，有正氣的將領，特別是在長官壓力下，仍能堅持己見的將領，才難。陳道輝說他奉命行事，沒有照他自己意思做。如果他認為官兵檢疫太輕忽，不能這麼快放人，那為什麼不表達，而是照著長官意思做。事後才說，有卸責之嫌。