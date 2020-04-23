佐賀阿嬤裡有兩個故事讓人印象深刻。

一則是便當。小男孩昭廣沒錢，便當只帶了黃蘿蔔乾和梅子，在運動會的時候，大家都吃特別便當，他怕丟臉，躲回了教室偷偷吃。這時老師走了進來，說：「啊呀，我今天肚子痛，聽說你有帶梅子便當，它對肚子痛比較好，可以跟你換一下嗎？」於是，昭廣吃起了他覺得此生中最豐富的便當。想不到。另一個女老師隨後走了進來，以相同的理由說：肚子痛，想換便當。照廣因此明白了，這是老師的美意，讓昭廣不會有受幫助的感覺。

另一個小故事是：阿嬤老是買破了的豆腐，因為可以半價。有一次，昭廣去買，老闆一看，沒有破了的豆腐，昭廣正要走，老闆突然說：啊，有了，破了的在這裡。他拿出一塊豆腐，上頭有一個用手指頭戳破了的小洞。那顯然是老闆有意的。

佐賀阿嬤裡頭有一句名言：「真正的體貼是讓人察覺不到的」。即使是善良的幫助，也讓人感覺不到在受到幫助，而覺得自卑。這也正是《佐賀超級阿嬤》特別感人的地方。

所以佐賀超級阿嬤的後代，現在的日本政府，在幫助中國大陸武漢的時候，送去的防疫物資，寫的是「山川異域，風月同天」。此種風氣，感動了大陸，因此大陸在援助義大利時，也引用義大利詩人的句子「我們是同海之浪，同樹之葉，同園之花」。而援助韓國時，則引用韓國的詩句「道不遠人，人無異國」。

總之，無論是什麼援助，大小多少不論，對文化的尊重，一種默默的同體心，才是會讓人感動的。

佐賀阿嬤當年在台灣上映，也感動了很多人，可惜，現在的政治世代似乎不懂得這一份善良的心意了。防疫援助變成「口罩外交」。把對災難的援助當成了外交手段，似乎非得從援助裡拿到什麼回報，還可以到處宣傳，那才叫成功。

於是，我們看到台灣像一個吝嗇鬼，給了一點好處，就拚命大喊大叫，對世界宣布。1000萬個口罩，分出去也不夠一個國家用幾天，有需要這樣，到處要拍照開記者會嗎？難怪德國根本不想陪你玩這種網紅似的幼稚遊戲，乾脆拒絕開記者會。

最可憐的是台灣媒體，居然天天盯著新加坡總理夫人何晶的臉書看。看到何晶發一個「ERRR」，就大驚小怪，責怪人家不懂感恩，不知感謝，網軍就出征。然後，臉書上發一個「hehehe」，就又猜測半天。好像何晶的生活裡只有台灣，每一句話都對著台灣來。事實上，她可能是給老朋友發個消息，吃飽飯做個鬼臉，呵呵呵。何必以為人家天天看著你，玻璃心碎滿地呢？

什麼時候，台灣變成了這樣的社會？給一些口罩，天天要人家道謝。送去的物資上，還要寫著「Taiwan can help」。這是多麼深怕被忽視的糾結，多麼自卑與傲慢的心理呢？

這樣的態度，把慈善當宣傳，把善良當手段，會贏得任何尊敬嗎？

還是回到佐賀阿嬤那一句話：「真正的體貼是讓人察覺不到的」。

防疫期間，常讀《金剛經》作為功課。有一夜，讀到第28品〈不受不貪分〉：「須菩提，以諸菩薩不受福德故。須菩提白佛言：世尊，云何菩薩不受福德？須菩提，菩薩所作福德，不應貪著，是故說不受福德。」

讀至此處，內心深為觸動。善良的本心，原來如此。

（作者為作家）