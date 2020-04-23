敦睦艦隊出訪帛琉，載「疫」而歸。27名海軍官兵確診，20餘萬民眾手機接獲細胞警訊，全省近百處公共場所被迫關閉或全面消毒，防疫破口大開，蔡政府引以為傲的防疫優等生名號或將跌落雲端。

海軍官兵染疫成破口，有跡可尋。從政府管制口罩到敦睦艦隊染疫前，將近3個月時間，18萬國軍兄弟姊妹共享1萬7千片口罩。9條好漢在一班的第一線部隊，吃喝拉撒、睡覺出操，都在近距離之內，班長與班兵，每天共享1片口罩，不感染病毒者幾希矣！國軍沒有確診案例，既非幸運，也非國軍練成了百毒不侵的鋼鐵部隊，而是因為沒有普篩。軍隊封閉，沒普篩便難查確診。同樣地，敦睦艦隊出航前，三艦官兵沒有普篩，已產生抗體的康復者和無症狀感染者，隨艦出航。艦艇空間密閉，官兵相濡以沫，極易染疫。

防疫優等生的台灣，為何不效法南韓全面普篩？直到近日，防疫指揮中心才坦承，本土快篩試劑仍在驗證階段。換言之，目前台灣的檢測方式須由醫護人員採樣後送回實驗室化驗，耗時甚久，屬於「慢篩」，若要全面慢慢篩，醫護體系極有可能全面崩潰。

反觀南韓，1月11日中國大陸對外公布了新冠病毒的基因組序列後，南韓生技公司便據此研發快篩試劑，政府快速審批，也因此，即使有新天地教會爆發大規模的群聚感染，快篩試劑的研發生產，讓南韓得以進行大規模普篩，成功地遏止了疫情，榮登全球最安全國家的季軍寶座。

台灣四面環海，地理環境有利於防範病毒入侵，是否需要全面普篩，專家或有不同意見。但是，防疫期間，中共軍機軍艦照例繞台訓練，越線挑釁，身負保疆衛土的國軍官兵，難道不應該全面供給口罩、全面普篩，以確保國軍戰力嗎？敦睦艦隊出航尚無確診案例的帛琉，行前難道不應全面普篩艦上官兵嗎？艦隊訪問友邦，難道不應該事先築好防禦戰線，避免帶入病毒導致外交風波嗎？荒腔走板的口罩限購與分配政策，未對出航官兵進行普篩，才是敦睦艦隊載疫而歸的元凶。

防疫政策的荒腔走板又豈止是口罩之亂、快篩試劑缺缺？試舉幾例。

一、台大醫院企業工會、台灣護理產業工會等舉行聯合記者會，7成醫護人員指超時加班、護病比例過高、禁假禁休、跨科支援問題嚴重；3成醫護人員面臨防護衣、護目鏡不足及品質欠佳等問題。他們呼籲政府趕緊組織防護衣國家隊。

二、公共運輸系統出入口、公眾場所、商辦大樓仍依賴人力用額溫槍測量體溫。陶醉於口罩國家隊的經濟部，既沒有組織「防護衣國家隊」，也忘了善用台灣資通訊產業的優勢，增產遠端熱顯像體溫測量儀。

三、快篩試劑、疫苗研發，快篩App，不論是中研院還是國衛中心，不論是與美國合作還是參與多國合作，似乎只聽得樓梯響，迄今不見人下樓，也不見與防疫最先取得成績的對岸進行交流。

這樣的防疫政策，只重宣傳，只重公關，或許可歸之為「驕傲系」防疫政策。驕傲系防疫政策的特點在於「只容許攻訐歧視他人、不許自我批評檢討」。於是，全球疫情蔓延以來，我們只見政府官員和某些媒體，忙著痛罵世衛組織幹事長；忙著派遣網軍出擊、四處獵巫；忙著處分原本是台灣之光的東方衛視駐白宮記者張經義：忙著和川普沆瀣一氣地指摘中國；忙著「藉疫」正名華航、推動台灣護照；忙著練習說Taiwan Can Help；忙著就敦睦艦隊染疫一案，推諉卸責。卻根本忘了新冠病毒早已潛伏在人間，忘了政府的職責是要讓全體人民都能享有免於恐懼的自由！

迄今為止，中國大陸的「魔系」防疫政策，證明有效可行；英國強生首相的「佛系」防疫政策不可行；川普的「卸責謾罵」防疫策略，大大失敗。至於台灣的「驕傲系」防疫政策，也因敦睦艦隊染疫出現了大破口，這個破口會繼續擴大嗎？政府可有「超前補救」之道？天佑台灣！

（作者為資深媒體人）