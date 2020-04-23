美國在這次疫情裡，有兩位公共衛生專家佛奇和柏克斯，以專業知識及經驗，成為最有公信力的專家，連一向跋扈自大的川普都得聽他們的，另一位華人蔡秉燚是N95口罩核心技術的發明者，保護第一線醫護工作人員，也成為美國媒體的追逐對象，應是華人的驕傲。

佛奇和柏克斯都是白宮冠狀病毒工作小組專家，由副總統彭斯延攬，每天蒐集資料，闡釋、分析給民眾聽。在每天當地時間5點到6點間川普照例有記者會，川普的話政治意味十足，人們可以不聽，但他們兩人的話夠專業，縱使與川普的觀點相異，也勇於表達，所以大家都靜心聆聽。

最近有本書《專業之死：為何反知識會成為社會主流，我們又該如何應對由此而生的危機？》，書中分析民主政治面臨最大的挑戰是民眾不尊重專家，其中因素複雜，例如專家為御用。具體例證為台灣很多基礎建設工程都設有環評制度，所請專家組成的委員會總有政黨傾向，一些結論早就預定了，大都遵循官方路線，而核四建了又關，都是受政治力影響，而非專家嚴格的檢驗。

其次專家喜歡炫耀知識，用艱深字眼、證明自己觀點，一般民眾很難接受。現代民眾也認為自己不比專家遜色，任何問題只要上谷歌查一下，什麼都可以查到，加上教育基礎淺薄，媒體唯恐天下不亂，民主就等於「我再無知，也可以跟博學的你平起平坐」，導致公共政策或謬誤、或不夠周延、缺乏配套措施。專家與公民關係的瓦解，就等同於民主制度的失能。

而現在這段不靜好的歲月，決策分秒必爭，民眾願意與政府及專家合作更重要，川普在3月13日記者會時宣布各州必須採取緊急措施，以防醫療設施崩潰。加州首先呼應，規定居民就地避難，在家辦公，關閉遊樂區、飯店、餐廳等，但紐約州及紐約市比加州晚一星期實施居家令，至今紐約市成重災區，死亡人數和確診人數都占全美的1/3。這確實考驗領導人應對危機的能力，甚至延遲一天都會釀成重大災禍。

佛奇和柏克斯在此之前默默無聞，沒有黨派，在自己領域耕耘專業知識及經驗，個人要有「養兵千日，用兵一時」的抱負，不怕懷才不遇，而國家更要有「兵可千日而不用，不可一日而不備」的氣魄，人才不是一蹴能就，平時就得培養。

佛奇近80歲，戴著圓眼鏡，堅持每天跑5公里，工作12個小時，到現在還親自看診，以獲取第一手資料。身高只到川普肩膀，但是川普在每天記者會裡，一定要他出席，如他不能出席，川普就保證他和佛奇互動良好，絕沒有fire他的可能性。

柏克斯博士曾為軍醫，有著軍人的紀律及勇敢，深入研究愛滋病。這10餘年來，更以大使身分奔走非洲各國，致力消除非洲的愛滋病，挽救眾多垂危生命。

在她對全國人民做簡報時，準備充分，辯才無礙，在美國學校放春假時，諄諄告誡年輕人切勿群聚，因為他們被傳染後，有抵抗力，所以沒有症狀，但回家後會把病毒傳給自己父母和祖父母，他們被傳染，後果堪虞。