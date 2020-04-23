海軍敦睦艦隊染疫，引發社會輿論高度關注。

國防部在23日的記者會中，打臉日前與立委連線的敦睦支隊長陳道輝說曾回報1人發燒的說法。國防部出示記錄表示，其實並沒有回報，陳道輝已表示可能是自己記錯了云云。不過自22日手機被「沒收」後，外界無法得知陳道輝進一步的想法，當然也無從證實。

無論當時在敦睦艦上官兵的發病與回報情況如何，國防部高層在事發後，迅速做出對海軍司令部艦隊指揮部高嘉濱與陳道輝的處分以及明顯的切割態度，已對海軍造成了傷害。

除了還在持續擴大的疫情，總統蔡英文與國防部長嚴德發等國安高層，更應留意海軍的士氣是否呈現崩盤的現象。

在臉書粉專上，23日出現「三軍統帥蔡英文統領的三軍是陸軍、空軍和網軍，沒有海軍」的貼圖，透露出部分海軍官兵此刻受傷與孤絕的心情。

網路上更已發起「聲援海軍──國家安全您來顧，您的尊嚴我來護」活動，希望給海軍加油打氣。一方面向陳道輝致敬，希望他知道有一群基層官兵挺他，另一方面，也提醒社會，不要因為軍艦染就對海軍咒罵與鄙視，畢竟染疫者也是受害者。

已經有人將陳道輝與美國羅斯福號航母艦長克羅澤相提並論，認為他們都是愛護部屬、保護兵員的好長官，卻遭到上級拔官的不公平待遇。

儘管陳道輝與克羅澤所面對的情境未必能完全類比，但是蔡英文與嚴德發不可忽視瀰漫在海軍基層、乃至於軍方的這股氛圍。一旦士氣崩盤，後坐力絕不會比疫情來得小。