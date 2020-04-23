年初台灣大選後不久，全球旋陷入史上最嚴重、影響最深遠的疫情風暴，4個多月來，民進黨盡顯完全執政的主場優勢，民調支持度因抗疫表現節節上升。慘敗後試圖改造重起的國民黨卻難以發揮、欲振乏力；儘管陸續選出最年輕黨主席、黨務高層人事換血，但新氣象的出現並沒有引發外界足夠的關切。弔詭的是，選後國民黨一度吵得沸沸揚揚的改革議題，如九二共識是否維持？黨名是要否要拿掉「中國」？究竟孰是孰非，就此不了了之，也沒有給個說法。

國民黨可能尚未獲得共識，也可能須從長計議；但其實心態上都不脫一個「拖」字，認為怎麼改都吃力不討好。問題是，暫時放下不等於問題消失，壓力仍然存在。無論主張統、獨或維持現狀，台灣的現在與未來都和兩岸關係息息相關，除非自甘被掃入歷史的灰燼，否則國民黨逃避不了的問題始終會是：你的兩岸論述是什麼？又是怎麼看台灣與大陸的關係？

努力還兩蔣功過公道

2018年「韓流」崛起，在地方大選創造風雲，代表民意對民進黨執政失敗的反撲與教訓；但2020年由於主客觀因素的激化，民進黨將選戰主軸拉回兩岸議題操作，導致結果翻轉。這一變化衝擊，使國民黨視兩岸議題為畏途，避之唯恐不及，黨內也出現既然民進黨已當家作主，兩岸政策應完全由民進黨負責、國民黨靜觀其變即可，應該集中全力監督其他議題的看法。

然而，在台灣對國家認同混亂的特殊政治環境下，強力監督施政固然是在野黨的天職，卻只能是短期的戰術運用，國民黨要想真正活過來，必須針對政黨的定位發展，有長期的戰略思惟。否則一到選戰，民進黨故技重施、操弄反中民粹，國民黨故態復萌、又被大扣紅帽，結果就是惡性循環、必敗無疑，夫復何言！

當前台灣的主流民意可歸納為「愛台」與「反共」兩部分，如何愛台，內涵方式各有認知；反共則與反中混淆，缺乏理性思辨。說白了，國民黨之所以不斷在大選中慘敗，而且可能每況愈下，也有兩個原因，一是歷史形象太黑，另一就是現實印象太紅！黑紅之間，其來有自，更有諸多被扭曲而不盡公允之處。如不正面迎擊導正，國民黨永難翻身。

以前者來說，經過至少20年來歷史教育的翻轉重塑，如今絕大多數40歲以下的年輕世代，已被割裂偏廢的史觀所影響，視日本殖民時代為模範、中華民國為外來政權、國民黨更是殘害台灣人民的邪惡組織。獨派最常用來訴求的228事件，當年國府固須承擔其歷史咎責，即使歷經國、民兩黨政府多次道歉、平反、賠償至今已30年，卻仍被政治力刻意操作消費，而且似乎有效。

相對的，中華民國政府播遷來台以後，兩位蔣總統包括土地改革、推動地方自治、古寧頭大捷與823炮戰、普及教育、十大建設、經濟發展等保衛、建設、壯大台灣的貢獻，這些奠定今日台灣美好發展的功績，卻被刻意拔除或忽略。這需要國民黨努力用功，自信積極地還以公道。

國民黨「被抹紅」的困境其來有自，江啟臣矢言要打破紅色買辦、以政牟利之風，顯然已注意到在過去國民黨主政下，兩岸交流過度重視經濟紅利、卻閃避追求民主自由本質的盲點。當前台灣民意雖然拒統，但維持現狀必須先有穩定的和平交流，民進黨採取的方式是對抗和阻絕，將陷台灣於險境，而這正是國民黨展現民意市場區隔之所在。國民黨須提出一套既能捍衛中華民國，又能促成兩岸交流融合的論述，才能彰顯存在的價值。

兩岸關係提出新論述

謹小慎微、自我設限，只有死路一條；大破大立，主動出擊，激盪出新的想像與感動，才能從迎合民意、進而創造民意。在民進黨透過教育、媒體、網路和執政優勢的全面操控下，國民黨未來的路只會更艱辛、更凶險。國民黨有任督二脈：一是兩蔣治理台灣的功過，包括228事件的責任在內，須公正負責地釐清；二是大陸因素，包括國民黨與中國、台灣與大陸的關係，必須說清楚，並提出相應的願景、主張和做法，必要時甚至可以「打掉重練」。修補民意神功要先打通任督二脈，這兩者若不能理清楚、說明白，再多的枝節改革、口號宣傳，都只會氣血逆流一場空！