無色覺醒》賴岳謙：美無預警撤回軍機？全球軍力版塊移動？(圖/美聯社)

歡迎收看《無色覺醒》第616集播出，由主講人賴岳謙為觀眾分析：「美無預警撤回軍機？全球軍力版塊移動？」

據消息指稱，近日原處在關島待命的美國空軍B-52戰略轟炸機在無預警的情況下，悄悄飛回了美國本土。消息一經公佈後，美國官方隨即做出回應。將此舉定調為「機動防禦戰略」，目的是為了引發假想敵中國大陸與俄國的忌憚，並使其對美國舉措提心吊膽。不過B-52轟炸機其實飛行速度一般，還承載著笨重的軀殼以及僅有的作戰半徑7200公里。說實在，戰備能力並不出眾。

這就表示，B-52轟炸機不管是從美國本土起飛後要向中國大陸、俄國，甚至朝鮮等國進行轟炸，事實上都逃不過偵測雷達的法眼。除此之外，隨著中國於七個島礁所增設的雷達及導彈系統增設完畢，美國的戰機不僅在太平洋上的一舉一動無所遁形，關島也逐漸失去戰略優勢，淪為敵對的標靶。

可以看出，美國所謂讓中俄兩國畏懼一說，實為自不量力。而且，原本用來對朝鮮進行軍事嚇阻的B-52轟炸機效果本來就不如預期，這幾年來朝鮮仍頻頻對臨近海域進行各式導彈的試射。鑒於上述的緣由，在B-52無法達成目的還面臨巨大被攻擊的風險下，美軍當然會選擇將轟炸機全數撤回以降低更多損失。

隨著美國B-52逐步撤回美國境內，也可以預視美國的太平洋戰略將生變化，恐將由攻擊轉為守勢。也就是說，美國不會主動來攻擊別人，也不會直接參與小國間的戰爭。如有必要介入，也會憑藉「代理人戰爭」模式，不由自己動手出擊。

從羅斯福號染疫人員進港治療到B-52戰略轟炸機全數撤回美國，皆能明顯的發現美國對亞太的控制能力已大不如前。當中國持續在北海、南海等海域持續增派兵力和戰備佈署之際，其實也宣告著中國在太平洋的海軍實力已開始凌駕於美國，往亞太地區軍事霸主邁進……更多分析請看影片解說！