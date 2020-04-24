中山大學陳世岳老師因開設「當代台灣政治發展」課程，規畫邀請台灣各政黨的代表人物與學生座談，包含時代力量、基進黨、民眾黨等新興政黨，而近日因邀了統促黨總裁張安樂引起軒然大波，甚而引發鄭英耀校長發表了「痛心疾首」的公開道歉信。

鄭英耀在信中提到，「邀請有恐嚇及組織犯罪前科，且迄今仍以暴力威脅國家安全的人士來校分享政治願景，已逾越基本的學術倫理。」因此身為校長的他，向所有同學致歉！其實鄭校長的公開信才是打壓學術自由、扼殺大學自治，令人痛心疾首。

鄭校長的論述失當之處在於否定了更生人的基本權利，在普世皆曰教化重要性的同時，僅以擁有前科而否定了其政治理念，以道德判斷了其不具學習意義。但別忘了，司改委員劉北元律師、二二八基金會廖繼斌執行長皆是殺人罪確定的更生人，是否在鄭校長眼中，他們的任命也逾越基本倫理?

再者，有關威脅國家安全的指控更是一種有罪推定的歧視。姑且不論統促黨為合法設立的政黨，在眾多社會議題中，雖可看到統促黨具爭議的抗議方式，但若手段過激、作為失當自有司法機關加以制裁，但多數案件都以不起訴作結，難道鄭校長還有定罪判刑的職權？

大學教育的核心價值在於崇尚自由與自主，自由在於不受約束地從事知識的創新與批判；自主才能免於各種獨斷、不合理的干涉，進而達到自由的理想。學術自由與大學自主既是大學存在的必備條件，一個大學校長有多大的胸襟來保障學校的自由與自主，往往也決定了學校的高度。

當校長可以用公開信針對他人的言論、講學進行檢討，可以依喜好否定了特定人士的言論價值，甚至「記取教訓」之後的行政上指導作為，則將會走回思想審查的獨裁路線，不但干涉了教師教學自主，也限制大學的自由多元，更斲傷了台灣的民主人權。

白色恐怖時期，國民黨政府因害怕有學生籌組讀書會、閱讀地下刊物、加入共產黨進而顛覆國家，而大肆頒布禁令甚而抓捕大學師生，當時聲援人士無一不以破壞言論、講學自由加以批判。如今台灣終於走到了民主化的今天，我們可以不喜歡張安樂的訴求，但我們捍衛他的說話權利，不正是「百分百的言論自由」所追求的民主真諦嗎？

（作者為高中公民教師）