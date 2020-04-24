中央疫情指揮官陳時中24日表示，磐石艦的疫情未見第二層發展，因此他對疫情保持樂觀態度。然而，磐石艦疫情爆發至今尚未滿14天，未來變數仍多。

陳時中的樂觀或許有助安定人心，不過，從蔡政府近來四處大放送防疫物資的舉動來看，似乎政府真的認為台灣疫情已可高枕無憂了。

蔡政府持續進行了第一波、第二波的口罩外交，越送越帶勁。不過，由於部分接受國的反應未如預期，也引發爭議，包括新加坡總理夫人何晶的Errr爭議，以及德國收到口罩後，政府發言人隻字不提台灣，僅表示感謝「其他國家」的幫助。這些都不免令蔡政府感到失望和失落。

最扯的是，越南一手拿了台灣捐贈的30萬片口罩，另一手則捐出55萬片口罩給歐洲、39萬片給柬埔寨、34萬片給寮國等。對於外界的質疑，外交部長吳釗燮振振有詞地辯解說，捐贈前都有做過調查，確定對方有需要才會捐出。這其實是廢話，現在有人要送口罩給你，你會說不嗎？這就像之前官媒喜歡刊登某某國表示「感謝台灣捐贈口罩」的新聞一樣，除了自爽，沒有多大意義。

倒是蔡政府可能真的對「防疫外交」上癮了，欲罷不能之餘，四處尋找還有什麼可以派上用場的。向來擅於觀風向、響應中央不落人後的農委會主委陳吉仲日前表示，台灣稻米盛產可以提供外援。他還說，台灣的「口罩外交」廣受世界好評，之後推出「稻米外交」，可望讓我國「再次被世界看見。」

聯合國糧農組織已發出警訊，提醒全球可能出現糧食危機；全球第1大稻米出口國印度、第3大稻米出口國越南相繼宣布禁止糧食及稻米出口；柬埔寨和緬甸也宣布禁止稻米出口；小麥出口大國哈薩克禁止小麥等重要主食出口；俄羅斯宣布糧食出口採配額制；巴西、阿根廷減少大豆出口等消息陸續傳出，蔡政府居然還在動腦筋要對外捐糧、要進行「稻米外交」，這是藝高人膽大、打腫臉充胖子，還是不知死活？

台灣的糧食自給率大約是30%到35%，其他7成靠進口糧食，一旦疫情影響糧食貿易，糧食進不來，國人還是要靠米糧裹腹。陳吉仲此刻夸夸其談稻米盛產，急著要外援表功，一旦全球出現糧荒，是要台灣人去吃土嗎？

蔡政府之前為了對外捐贈口罩，硬是苛扣國軍，讓19萬國軍4天才有1片口罩可用，結果搞出了磐石艦染疫的災難，這個教訓還不夠嗎？現在竟然要人民勒緊褲帶省下糧食做外交？口罩不是蔡政府的，糧食也不是蔡政府的，拜託不要慷人民之慨亂來！

（作者為資深媒體人）