高雄市長韓國瑜挨酸「封城秀急」，今日自嘲「我是封城不急」。（柯宗緯攝）

日前高雄市長韓國瑜對若干拒絕疫調的敦睦艦隊官兵發出警告，若不接受疫調將依法開罰。但中央疫情指揮官陳時中卻暗示開罰恐怕「無法源」。指揮中心才剛設置了「法制組」，終於認識到防疫措施即使目的正當，手段上也不能無法源，但陳時中以「無法源」開出的第一炮，卻是打向因地因時制宜的高雄市政府。

疫情爆發以來，從「口罩之亂」到「撒罩外交大外宣」，外界一直以「無法源」質疑中央政府推出的管制和處罰措施。直到現在，口罩生產廠商生產的口罩，即使未被政府徵用也不能在市場上銷售，試問法源何在？法律只授權政府在特定條件下可徵用口罩，但限制自由生產與銷售卻是「無法源」。

3月底時，某地方法院做出的民事判決中，法官對於責任歸屬的心證寫下了饒富意味的一段話：「本件宣判之際，正值武漢肺炎防疫期間，而對於防疫措施的合法性問題，法律人凡事先問法源依據的基本動作，就引起民眾乃至於部分職業法律人強烈的不解與不耐……」。這段話也暗示了諸多防疫措施雖遭無法源依據的質疑，但在「順時中」的氛圍下，都被民粹的聲浪所淹沒。

陳時中開始重視防疫措施「無法源」，是件值得肯定的「追趕部署」。但他首次用在高雄市政府的防疫作為，且是針對至今感染源未明的磐石軍艦官兵的疫調，未免讓人覺得中央對地方防疫的「兵貴神速」有所阻撓。

尤其，陳時中也曾說疫調是地方政府的職權，且台北市和其他地方政府也曾做過疫調。然而，行政院長蘇貞昌還加碼表示：「防疫及應該有的作為是很專業的，希望大家都能尊重指揮中心的專業判斷、規範跟指引」，但地方政府進行疫調本已有前例，何來不尊重專業判斷的問題？真正有問題的是，中央有無將疫情相關資料適時地轉給地方政府？

事實上，軍人要接到上級命令才可接受疫調，這是當有的軍紀要求，而高雄發生軍人拒絕疫調的情形，責任是出在軍方層峰和中央政府，故高市府若依違反《傳染病防治法第》43條開罰，對象則是海軍司令部。高市府在敦睦艦隊爆發染疫事件後，積極防疫的作為卻遭到中央政府質疑，看來民進黨政府把韓國瑜看成比病毒還要毒！

指揮中心既成立了法制組，想請問，要求武漢台胞只能以「類包機」返台，有法源嗎？至於還有哪些防疫措施「無法源」？請法制組盡快檢視公布，以昭公信。

（作者為世新大學兼任副教授）