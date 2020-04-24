台灣自2011年開放大陸地區學生來台攻讀學士、碩士、博士學位，希望可以增進彼此的相互理解、強化兩岸和平往來。遺憾的是，就當第十年的陸生招生即將開始之際，大陸教育部以「當前新冠肺炎疫情防控及兩岸關係形勢」為由，在4月9日發布《暫停2020年陸生赴台就讀試點工作》。

從「陸生元年」開始，十年間兩岸間的良好互動，似乎事與願違。雖然個別經驗的美好不絕於書，但社會整體對陸生的氛圍仍不友善。陸生間很多人已經私下討論「陸生末年」這件事，大家隱約猜到會有這麼一天的來臨，就是沒料到連10年都沒有撐過。

十年間，其實兩岸經濟貿易往來頗有增長。然而伴隨全球化苦果而來的貧富差距惡化，也在台灣出現。連帶地，歐美國家選舉結果顯現的民粹、排外的政治大勢也籠罩台灣。地方主義的本土政黨以意識型態掛帥奪下政權，年輕陸生竟要無辜背負許多兩岸對峙的原罪。

德國電視劇《吾母，吾父》（Unsere Mutter, unsere Vater）反思，何以二戰時期納粹統治下的人們會仇視猶太人，但之前及之後的德國人都沒有這種仇恨？主要就是受到種族主義的後天教育，納粹政治宣傳無情地毒害了一代德國人。

台灣民間信仰中常見的關公、媽祖、五府千歲等神明都來自中國大陸，兩岸本無種族、文化、宗教信仰等天然差距。拋棄兵戎相見的過去，共創和解繁榮的未來符合彼此利益。但台灣本土民粹政黨為了一黨私利，不斷弱化憲法的統一立場，卻強化陸生陸客陸配的「他者」身分，製造種種針對性的刁難政策。殊不知真正的歧異是兩岸的憲政體制，但本土政黨執政後不敢真正碰觸政治深水區的議題，只以對岸在台的普通百姓為代罪羔羊，製造各種心靈與精神騷擾。以致於把憧憬台灣「自由民主基地」的陸生推向認同中共，使台灣竟變成他們的「愛國主義基地」。

作為曾經參與《陸生元年》寫作的一份子，對事與願違的變化感到遺憾。我們曾經大言不慚宣稱「陸生元年是改變歷史的關鍵一年」。10年將屆，歷史真的已經被改變了，還是又退回了原點？

當然，如社會學家高承恕所言，歷史長河迂迴流過。透過教育，透過兩岸青年學子直接的相互學習是邁向未來和平發展的根本之道。但這是一條漫長道路，需要長時間持續的累積與努力。香港作家張倩儀在《大留學潮》書中也看到，晚清以來近代中國的留學生前仆後繼，對個人命運的影響極快，但對社會整體的影響，則往往不待30年以上看不出端倪。

因此，陸生來台在十年後突然叫停，與其說是兩岸交流回到原點，毋寧說是需要等待更長的時間才能看出效應。

申言之，陸生及兩岸高教交流的小歷史，鑲嵌在兩岸關係的大歷史脈絡裡。而兩岸關係的大歷史，又鑲嵌在中美競合的宏觀歷史中。中斷陸生來台「試行」，貌似歷史長河在2020年轉了個彎。但其實在眼前陸美對峙與兩岸急凍的大歷史下，幾乎也是不出所料的一個必然。

至於陸生會回來嗎？還看歷史長河何去何從。如果中美合作，共同解決人類與微生物、與地球、與自然的諸種問題，那麼兩岸年輕世代重回深度互動自然還是樂觀。反之，如果中美衝突，歷史長河淤積在紛擾的沙灘上，形成難解險惡的波折，那麼與其把年輕人推向兇險的礁石感受無情的人性醜惡，不如暫時緩緩，讓隔離的智慧、距離的美感在新世代的心裡醞釀。

等到鬧得不像話的民粹世代伴隨煙硝四散退出時代舞台，接班的新生世代自然會從烽火後的喧囂站起，重新找到和解的模式與愛的力量。

（作者為香港中文大學金融系副教授）