北京終於亮劍，決心奪回香港事務主導權，推進積極性的一國兩制，「井水不犯河水」式的一國兩制走向黃昏。去年曾高舉「今日香港，明日台灣」，號召選民「一起撐香港」的民進黨，此刻卻沉默無語。

北京出手，當然有警告民進黨政府之意，不要低估中共的決心，該出手決不退縮，但更重要的目的，還是對美國示警。新冠肺炎疫情快速蔓延，全球經濟大受打擊，各國自顧不暇之際，中國展現維護國家主權決不含糊的立場。

台灣、香港、南海是中美戰略對峙三熱點，美國海軍戰力因新冠疫情而大受影響，中國趁勢展現戰略決心，在香港、南海兩個戰略熱點同時出手。

就在這幾天，美國為封城、反封城鬧得不可開交，香港警方突如其來拘捕了民主派要角黎智英、李柱銘、吳靄儀等15人。接著，特區政府聲明，中聯辦有權對港府「行使監督權」，「不存在干預香港特區根據《基本法》自行管理的事務」的問題。香港一國兩制更向一國傾斜，美國除了口頭抗議、批評，也拿不出什麼對策。

在南海，大陸遼寧艦大編隊途經台灣東側赴南海演訓，大陸國務院幾乎同時宣布，海南省三沙市在西沙群島設置「西沙區」、南沙群島設「南沙區」，象徵對這兩個島礁行使統治權，越南政府隨即提出抗議，但大陸置之不理。越南、馬來西亞陸續傳出與大陸船隻對峙事件，澳洲則加入美國行列，在南海巡行。

台灣早已習慣文攻武嚇，大陸對台灣其實很難有什麼具體作為。去年民進黨恐嚇台灣會變成香港，事實證明台灣不是香港，香港主權屬於中華人民共和國，台灣主權屬於中華民國，大陸無從干涉台灣。民進黨投靠美國保護其實非常不智，鞏固《中華民國憲法》、團結全民，爭取與大陸在「和平、對等、民主、對話」原則上解決紛爭，才是真正愛台灣。