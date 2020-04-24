新冠肺炎剛開始肆虐時，專家與業者就一再呼籲政府，要趕快成立「口罩國家隊」和「快篩試劑國家隊」，這兩樣是最重要的防疫工具，應盡速備齊；不僅可以供應國內防疫所需，還可以出口支援境外，掌握難得的公衛商機。

兩個月之後，口罩國家隊完全成功，雖然不算完美，但基本上可以解決國人的口罩需求，甚至還讓政府暗槓部分，把握難得的機會進行口罩外交。這雖然是在國人排長隊買口罩的代價之下，但對國家外交有利，多數國人也都勉強接受。對這群無私奉獻的口罩國家隊，國人不僅銘感五內，而且是與有榮焉。

但是，對同樣被國人望穿秋水的「快篩試劑國家隊」，到現在卻還處於「雲深不知處」的迷霧狀態，就令人百思莫解。直到近日，才被發現原來是衛生福利部沒有配合5年前《藥事法》中增修的「緊急授權」條款，開通可讓核准流程由7個半月縮短為1個月的綠色通道，一直拖到3月26日全球疫情已經極為嚴重、生技業者不斷催促之下，才放寬不必使用臨床檢體試驗，可以改用模擬檢體，但已白白耗費了2個月的寶貴時光。

破壞文官體制種下惡果

就在這兩個月中，南韓利用2周的時間完成研發，獲得該國疾管署快速核准通過，6天的時間完成生產上市；之後就可以在50處同時篩檢，1天篩檢近2萬人，24小時內獲知結果。其結果不僅讓南韓的抗疫績效轉敗為勝，讓執政黨在國會選舉中大獲全勝，也開始展開篩劑出口，支援「篩劑外交」，受到包括世界衛生組織在內的全球讚許。而台灣，儘管多家研究機構頻頻釋出成功發展出快速篩劑的訊息，但篩劑的正式上市卻一直停留在「只聞樓梯響，不見人下來」的窘境。

一件「小小的」官僚延宕，竟造成如此巨大差異──南韓官僚效率讓他們國家和業者在逆境中搭了電梯上天堂，我國的官僚怠惰不僅讓生技業者關在套房，還讓磐石艦官兵無法在回國時全員篩檢，衍生了截至目前30人確診，眾多密切接觸者須自我隔離，全國民眾戰戰兢兢的窘態。「小小的」怠惰延宕可能變成「致命的」官僚殺人，國家付出的代價可謂空前巨大。

可笑的是，事後食藥署官員們還大言不慚地回應：中央流行疫情指揮中心在2月下旬一級開設後，業者就可以適用快速通道，只要有需要就會配合業者。所以都是業者無知？官僚這種心態和小偷盜竊後嘲笑失主無能有什麼差別？民眾能不痛心扼腕？

這樣的行政怠惰來自何方？我們必須指出，是政府長期不重視官僚體系，又經常破壞體制種下的惡果。君不見，公務員薪俸調整長年低於社會；台灣的經濟成長越來越難，只要成長沒亮麗表現，根本別想加薪，公務員長期沒有「錢景」；加上負擔越來越重，特別在中央或都會區常加班夜歸，認真負責的人在升官時卻輸給關係好或色彩正確的人。再辛苦認真，經常比不上政治正確，一堆沒專業的長官頻頻空降，外行領導內行；不領導還好，越領導越糟。公務員士氣低落，當然不會積極主動任事；若主管內行，還可以指揮做事，若是政治任命又對業務外行時，不僅毫無建樹，在關鍵時刻更易被下屬牽著鼻子走錯路還不自知。

主管空降基層士氣低落

當這種現象普遍發生後，就只能靠上天保佑了。運氣好時平安下莊，運氣不好出事就是大條。許多早該處理的陳年舊案，官僚們能拖就拖，能裝不知就裝不知，只要長官不懂、不問、不要求，就裝作沒事。政府天天說要重視服務業出口，但迄今服務業貿易連個統計數據都沒有，經濟部、主計總處、中央銀行都和這議題有關，但大家能閃就閃，既不會攬下也不會合作，國發會原可代表行政院處理協調，但主委是政治任命，也不知所以然，大家就繼續混下去；反正，弄不清楚只是不易訂出努力方向，又不會死人。但這次快篩試劑可是會出人命的，還能不在乎、繼續作賤官僚體系嗎？

種什麼瓜，得什麼果。年金改革之後，公務員的前景更差、士氣更低，人才陸續流失。更多的「快篩試劑案」可能就在眼前，要讓它們一一引爆，還是盡快補破網，就看蔡英文政府的智慧了。