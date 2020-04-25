新冠肺炎病毒蔓延全球，堪稱人類史上的重要疾病浩劫，並重創全球經濟。雖然疫情總會過去，人類生活會恢復正常，但新冠疫情將改變人類的生活方式、產業發展的版圖、企業的經營模式，乃至政府的治理能力，這些趨勢的改變及因應，都值得我們正視。

新冠肺炎肆虐後有幾個重大的發展趨勢，值得我們注意。第一，去全球化的發展：全球化使觀光客、商務旅客、移民跨越國境，擴大感染的可能。例如歐盟的申根協定，使得歐元區人民自由移動、跨越國界，增加交互感染的機會，未來大型區域整合的人力、資本移動也面臨檢討。

同時，國際貿易、生產分工的結果，不少國家把製造都委外生產，到了疫情嚴重時，口罩、酒精、防護衣、民生物資等都付之闕如。再者，為了尋求比較利益委外生產，供應鏈拉的太長，在全球航運、物流重創之際，導致斷鏈或成本大幅攀升的危機。

第二，去實體化：在消費者不能出門、不能出國的情況下，宅配、電商、外送餐飲、遠距教學、遠距醫療、視訊會議、線上遊戲蔚為趨勢，也加速了電商、虛擬經濟、平臺經濟的推動。

第三，去官僚化：國家治理的效率，攸關國家競爭力至鉅。若干國家防疫缺乏經驗、平臺，或是政府管理的螺絲鬆了，造成防疫破口，國家也付出了慘痛的代價。

第四，去弱留強：新冠肺炎後，對個人、企業、國家有優勝劣敗的意涵。以個人為例，平常培養身體健康，增加免疫力；平常有儲蓄，增加財務的免疫力；以及正向思考有利獨處、隔離時的正向能量。就企業而言，不過度擴張，能堅守公司核心競爭力，同時能在危機時轉變經營策略，和掌握新的契機，才有生存、競爭的本錢。在國家方面，國家的治理能力，如防疫動員能量、物資的籌措、財政收支的管理，才有能力在短期內提出大規模的紓困方案，展現了政府的治理能力。

至於政府和企業如何因應此一去全球化、去實體化、去官僚化、去弱存強的趨勢呢？

第一，在因應去全球化的趨勢下，透過區域的自由貿易協定（FTA），來克服世貿組織（WTO）功能的式微有其必要。多年來，臺灣積極尋求加入FTA，但美豬、美牛、農業的開放是臺灣的禁忌，過去臺灣在簽署兩岸經濟合作架構協議（ECFA）時，曾編列千億基金作為企業救濟之用。但企業面臨問題才予以紓困、補助，緩不濟急。鑑此，政府應編列FTA衝擊基金，採「前輔後濟」的模式，將三分之一基金，用於輔導升級轉型，三分之二用於廠商面臨衝擊的補助，以爭取廠商的配合。如簽署FTA面臨政治上的現實，政府應同步進行的策略包括和美國、日本等友好國家簽署經濟合作協議（ECA）作為替代方案。

而在供應鏈重整過程中，政府應有協助廠商落地策略。例如透過經貿運籌基地的推動，在東南亞目標市場建立倉儲、發貨、展示中心等，協助中小企業可以在新南向國家突破通路、供應商的障礙。再者，委外的安全戰略物資，如口罩、酒精、醫療衛生產品、民生物資等，都應該有安全產量、存量的觀念，並建立跨部會資訊流通、資源整合平臺。

第二，透過數位轉型來回應去實體化的趨勢。不管在紓困、融資，以及後續的振興計畫，政府都應融入數位轉型的思考。政府轄下的財團法人研究機構也應轉型，提供部分支援功能（例如智慧製造、外送平臺軟體、遠距教學、視訊會議軟體研發等），協助防疫（疫苗、檢測試劑的開發等），以及企業的數位轉型。

第三，在因應去官僚化的趨勢上，政府在此次防疫的有為有守，也成為世界各國的典範。應可以考慮把篩檢試劑、防疫平臺、管理經驗的SOP，口罩、防護衣、酒精的生產與分配管理經驗，以及醫衛產品、民生物資的管控，做成一個資料庫平臺，未來甚至可以輸出，展現臺灣成為防疫大國的能量。此外，如何善用臺灣在這次防疫所建立的品牌，推動醫療、生技產品，乃至相關產業的發展，亦值得正視。

第四，去弱留強的因應。財政收支攸關政府紓困融資的能力；抗疫的管理能力、平臺，攸關政府鎖國、封城的執行力；全民健保也攸關民眾及政府抗疫的整備能力。因此，財政收支的有效管理、全民健保財政窘境的改善，以及防疫管理的經驗與平臺的建立，將左右未來國家的治理能力。此外，防疫的下半場為政府對企業紓困、融資、振興經濟，使經濟回到常軌能力的考驗，更需要朝野各方審慎因應。

(工商時報)