高雄氣爆二審判決，時任高雄市副市長的民進黨立委劉世芳，不但批評「判決不符社會常理與經驗」，還說「氣爆是高雄人永遠的痛，卻屢遭政治操弄」，更意有所指地強調「此次判決針對的是28年前，由吳敦義擔任市長的高雄市政府所負責的工程施作」；劉世芳是典型的作賊喊捉賊，明明是自己在操弄政治卻反指別人。

這起發生於2014年7月31日深夜的氣爆案，共造成無辜民眾、警消32死321傷，不僅是高雄市有史以來最大的公安事件，也是全國罕見的公安意外，因之，發生之後，民進黨政治人物即一再找理由，為自己同志主政的高雄市政府卸責，包括中央與地方的綠營民代都一直宣稱，那是吳敦義擔任市長時所施作的工程，意即罪在吳敦義，與時任市長的陳菊毫無干係。

民進黨人這種有功必爭、有過即諉的表現，可謂是「制式反應」，但釐清731氣爆案發生始末，民進黨的卸責不僅完全不具任何說服力，事實上，民進黨在高雄執政20多年，無論怎麼說都必須負起完全的責任。

誠然，這件工程確實是吳敦義擔任市長時施作，由於當年監工與驗收馬虎行事，致使直徑4吋的石化管線，居然暴露於排水箱涵之中；然而，在民進黨接續執政之後的10餘年，包括謝長廷市長、陳其邁及葉菊蘭兩位代理市長、還有任期超過11年的陳菊市長，如若有人盡忠職守、認真任事，這條4吋管線必然不會因長年受潮而腐蝕破裂釀成大災。

其次，民進黨主政的高雄市政府曾以「地下管線管理全面數位化」，獲得行政院頒發「國家品質獎」，相信只要透過電腦系統輸入相關地點或地址，該地區的地下管線布建情形必可一覽無遺。然而，當日直至氣爆發生，市府顯然仍未能掌握異味來源，一直只將矛頭指向欣高瓦斯，如果地下管線已告全面數位化，陳菊的市府團隊還處理得這般荒腔走板，真是匪夷所思。

其三，在氣爆案發生前3周，亦即7月9日近中午時，衛武營藝文中心前的中正與三多路口，就曾發生石化氣體外洩事件，起因是承包捷運站通往藝文中心地下道工程的包商人員，不慎挖破了石化管線，經市府緊急通知中油、中石化及李長榮化工關閉輸送閥，並派員至現場會勘，確認是中油輸送「苯」的管線被挖斷，立即由警方進行交通管制並修復管線，約下午4時即排除狀況。7月9日已有先例在前，731市府何以不援例辦理，實是令人費解。

無可諱言，731氣爆吳敦義時代的高雄市政府固然有疏失，但民進黨長期執政的高雄市政府無疑責任更大，何況，當年負責設計與驗收、一、二審都有罪的趙建喬，在陳菊提拔下一路高升至市府祕書長，如此，民進黨人還厚顏硬將過失推給「前朝」，那真是貽笑大方。

（作者為資深媒體人）