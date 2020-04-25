行政院若真心認為防疫視同作戰，那麼，面對敦睦艦的防疫破口，地方政府提前為可能的封城實施兵推，何以綠營不是冷言相向，就是將演習渲染成封城，惡意製造恐慌？說穿了，就是為了轉移國軍隱匿疫情的焦點，同時避免罷韓熄火，拿民眾健康當政治工具。

當敦睦艦隊爆發群聚感染，逾700名官兵在不自覺的情況下流散各地，病毒傳播風險有多大？是否有民眾因而感染？至今沒人能打包票。況且，蘇貞昌與陳時中不也都沒把封城的可能性說死嗎？

面對未知的疫情，地方政府在料敵從寬思維下持續超前部屬，替可能的封城實施兵推演練，讓行政機關預先規畫、模擬各類狀況，盡早除錯、精進防疫工作，請問哪裡不對了？

更進一步說，兵推就是演習的一種模式，其目的確實是為了打仗做準備，但不該說實施兵推就是在打仗。否則，每年例行的漢光演習，難道能說成台灣每年都在發動戰爭嗎？

結果，從行政院、疫情指揮中心到綠營上下，不是袖手旁觀，就是刻意把「演習」講成「封城」，無論是立法院副院長蔡其昌斥責台中市府，還是此波感染風險最大的高雄市，都有議員指著韓國瑜叫罵「封城秀急」。

面對敦睦艦隊出的大包，大家該做的是補破網，而非為了轉移焦點，反過來把盡心防疫，忙著替國防部擦屁股的縣市長抹黑成作秀，硬把兵推說成封城，甚至作賊喊抓賊，嚷著別製造恐慌，唯恐高雄疫情不蔓，昧著政治良心，寧可把老百姓的健康風險當工具，也不忘藉機發動政治鬥爭。