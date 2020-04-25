敦睦艦隊群聚疫情發生之後，一直神隱的海軍司令劉志斌終於在壓力之下站出來向外界致歉，不過他隨後話鋒一轉，將重點集中到對大陸的嗆聲，他聲稱「我們的敵人中共正在大肆宣傳國軍遭受重挫，也期待我們產生戰力的罅隙。」

這種話術的目的，當然是繼續煽動仇中抗中情緒，試圖從既有壓力中解套，但其危害性也是顯而易見。一則這完全不符合事實，二來也直接導致台灣對大陸戰略意圖的誤判。

劉志斌所聲稱的大陸正在大肆宣傳，並不存在，恰恰相反，大陸媒體並沒有過多關注台灣內部的防疫問題，包括這次磐石艦群聚感染事件，也只是進行事實性報導，當然，有些自媒體或者市場化媒體因應網路時代的傳播特色，而使用一些煽動性的標題，這個也所在多有，但並不等於大陸媒體正在進行所謂的「大肆宣傳」。朝野各界如果不能辨別當中的差別，就很容易走向第二個危害，那就是誤判大陸的戰略意圖。

隨著敦睦艦隊遠航路徑的逐步披露，外界已經逐漸認知到，海軍方面曾經近距離監視大陸航母遼寧艦，反過來也可以說，大陸也同樣清楚察覺到敦睦艦隊遠航的大致路徑，然而大陸並沒有對外宣揚，更沒有透過輿論渲染兩岸兩軍對峙的緊張氛圍。

不僅如此，大陸輿論除了早期批評台灣防疫工作之外，最近也鮮少對之品頭論足，除了蔡政府的口罩外交和批評WHO引起大陸輿論反感之外，再無其他。換言之，大陸輿論正在試圖對時下的厭台、蔑台情緒降溫。

值得注意的是，隨著大陸對台演訓的常態化，兩岸走向軍事對抗的可能性正在不斷增加，面對這一可以預見的趨勢，大陸也有意進行危機管控。台灣輿論此前一度擔憂大陸會在疫情期間對台動武，或者至少製造小規模衝突事件，以達到敲打台灣的目的。大陸看起來也意識到這種風險的上升，因此有意降低涉台軍事動作的調門，相關軍事行動不再進行大肆宣傳，更鮮少出現武統的言論，與台灣輿論的普遍擔憂不同，大陸輿論反而比較平靜。

從這些蛛絲馬跡就可以看出，儘管大陸全力推進軍事準備，但並不等於大陸已經做好要與台灣一戰的部署，恰恰相反，面對台灣社會的擔憂，大陸反而有意緩解敵對氛圍，試圖避免疫情期間兩岸走向衝突。

這其實應該可以算做大陸對台灣釋放的善意，顯示大陸仍然不願看到兩岸最終走向不可逆的對抗局面。更何況，現在大陸也忙於疫後鞏固工作和經濟復甦工作，並無多餘心力處理兩岸問題，所謂兩岸對抗，短期內應該不會成為優先議題。

台灣朝野上下，或出於政治動機，或基於事態分析，都在關注大陸對台的軍事動作，其實是完全誤判了大陸的戰略意圖，也讓台灣完全沒有感受到大陸的善意，反而還以為大陸正在升高對台敵意，這無疑是誤會一場。