人類在醫療科技未開發之前，任憑病毒細菌的肆殺：鼠疫3次大流行，造成世界約有億萬多人的死亡，天花在過去的百年間殺死將近3億的人類，1918年的流感，也殺死了將近5千萬人，現今醫療科技已發展到基因診斷及治療的時候，每年至少還有20多萬人死於流感，人類對病毒的危害，還是無法完全掌控，自從1960年來人類受到4種冠狀病毒的感染，這4種冠狀病毒，僅引起輕微的呼吸道症狀，未造成任何死傷，直到2003年的SARS及2012年的MERS感染，分別造成近千人的死亡，人類才注意到冠狀病毒的危害。

2019年12月初，中國武漢發生一種新型冠狀病毒的感染，引起非典型的肺炎，疫情迅速蔓延，由中國傳到歐美各國，已經造成將近300萬人的感染，20萬人的死亡。本病尚無有效的治療藥物及預防方法，僅靠隔離及防堵來防止傳給更多人，中國採取嚴格的隔離措施，將武漢封城，居民只能待在家中不得外出，繼之整個湖北省，後來擴大到全中國各省分，做有限度的禁止人民的活動，這種嚴格隔離的防疫措施，疫情約經過4個半月，受到有效的控制。

約在2月底的時候，中國疫情已在拐點趨緩的時候，歐洲卻開使爆發嚴重的疫情，首先在義大利、繼之西班牙、英國、法國等歐盟27個成員無一幸免，按照疫情在中國的消長情形，目前歐洲的疫情在較早爆發的義大利、西班牙、英、法等國已到達高峰開始趨緩了，疫情預估，會在6月中結束或在可接受的程度。

至於美國的疫情，在3月中分別在華盛頓，加州及紐約州，陸續出現數千個病例後，到了3月底，確診人數爆衝到15萬人，死亡2500多人，成為美國的重災區，雖然這3個州政府，立即採取有限度的禁令，但數千萬由歐洲帶毒回到美國的人民，又把病毒散播出去，造成美國的疫情失控，不到1個月的時間，感染人數接近百萬人，死亡5萬多人，目前疫情還未到達高峰，預估應在5月底疫情才會開始趨緩，7月初才會降到可接受的程度。

至於拉美洲、非洲及亞洲印度的疫情，才剛開始出現，要擴散到高峰及趨緩的階段需要較長的時間，整個世界的疫情，恐怕要到明年底才能結束，新冠肺炎堪稱為21世紀人類的大瘟疫。

台灣因鄰近大陸被認為是最危險的地方，會有最嚴重的疫情，但台灣及早成立防疫指揮中心，超前部屬各種防疫所需的醫療物資及設備，另外在防疫策略上，也隨時因應疫情的變化而修正改變，採用篩檢、隔離、追蹤接觸者的不二法的防疫措施，並在全民戴口罩及勤洗手的配合下，至今才能沒有大疫情的爆發。

（作者為國立台灣大學獸醫專業學院名譽教授）