由於境外疫情嚴重，防堵境外輸入是大陸防疫重點，圖為重慶海關人員在核驗旅客。（新華社）

大陸首次在全球公衛上扮演主導角色，3月23日，大陸與拉美和加勒比國家舉行防疫視頻工作會議，圖為薩爾瓦多首都聖薩爾瓦多的視頻工作會議現場。（新華社）

大陸國務院總理李克強日前在一場會議上要求，大規模展開核酸及抗體檢測。這個要求一方面說明，大陸已經從圍堵疫情、治療病患的「被動式防疫」轉向「主動式防疫」，這背後以大陸擁有數以億計的檢測試劑能量為支撐。另一方面說明，大陸進入全民抗體檢測階段，意味著離全民接種疫苗不遠了。換言之，大陸正在為真正意義上的「群體免疫」預做準備。

台灣原本一直自詡「超前部署」、抗疫典範，但敦睦艦隊形同扯下遮羞布，暴露出了台灣的防疫破口有多大。事實上，陷入相似窘境的地方不止台灣，就以周邊的香港、新加坡、泰國為例，1月下旬成功守住第一波後，確實讓人刮目相看，但後來又不約而同地因各種原因失守，「超前部署」的神話相繼破滅。

實事求是地環顧全球，到目前為止，以中央政府層級對防疫工作做到「超前部署」，並且得到較好堅持、執行的，還真的只有中國大陸。當然，外界對12月底到1月中旬武漢當地對疫情的苛責、質疑、批判，不需再贅言，畢竟湖北、武漢兩地「一把手」和衛健委長官被撤換，已經說明了一切。但我們必須要有所體認，地方政府的怠慢暴露問題後，一旦大陸中央政府自上而下介入，就已經開啟了「超前部署」的進程。

只要簡單梳理一下時間線：1月14日大陸國家衛健委緊急召開各省市電話會議，意味著大陸中央政府自上而下介入的開端，此後大陸立即派出鍾南山領銜的高級專家組赴武漢，並在19日確認了「人傳人」的事實並在次日告知公眾。大陸媒體報導，高級專家組成員李蘭娟在21日向最高層鄭重建議武漢封城，而另據陳建仁透露，台灣專家在武漢考察期間也聽到了大陸同仁有關封城的討論。這說明，封閉1000多萬人的武漢，從專家的討論、建議到最高層的政治決斷，也就是在大約短短1周時間之內。

可以說，大陸高層決定對武漢實施封城，就是給大陸各省防疫工作贏得了時間。大陸高級專家組成員曾光，早在爆發之初就把疫情比喻成一場森林火災，只要做好隔離、封閉交通，即便有「火星」濺到外面也不用過於慌張。所以，在億萬人次流動的春運期間，下決心對1000多萬人的武漢封城，其實就是「超前部署」，也避免了大陸內部任何一個省市淪為第二個武漢、第二個湖北的悲劇。但歐美處處政治掛帥，浪費了時間、蔑視大陸在抗疫初期的經驗和教訓，最後導致新冠全球大流行，這不得不說是令人悲哀的！

從最初決定對武漢封城、各省市對口援助湖北、廣泛以中醫藥治愈輕症患者，到以大數據手段推出「健康碼」恢復跨省人員流動、更加科學精準進行疫調，再到此次李克強要求展開大規模核酸及抗體檢測。平心而論，1月下旬至今，大陸很多舉措都走在了前面。假如大陸假以時日率先研發出疫苗，又率先「群體免疫」，估計屆時國際社會的詰難和質疑，終將被敬佩與欣羨所取代。

（作者為智庫研究員）