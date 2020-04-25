2020總統大選11日開票，民進黨總統、副總統候選人蔡英文、賴清德狂勝對手，外界認為香港反送中事件激發年輕人投票意願。在蔡英文競選總部前的開票之夜，有群眾高舉旗幟挺香港。（黃世麒攝）

反送中時期，蔡英文呼籲國際社會站出來。（取自蔡英文臉書）

香港反送中示威，一直是國際與台灣社會高度矚目的事件，許多政治觀察家認為，是2020大選蔡英文斬獲817萬選票的功臣。綠營在選舉過程中，高舉「今日香港，明日台灣」的標語，塑造台灣恐中、仇中情緒。蔡總統不斷呼籲國人，要關注香港，「一起撐香港」，勝選後，還不無驕傲地在臉書上詢問港人，有沒有看到「台灣人守住了民主堡壘」。

香港最近發生兩件大事，警方突然逮捕黎智英、李柱銘、吳靄儀等15位香港民主派人士、特區政府聲明，中聯辦有權對港府「行使監督權」，「不存在干預香港特區根據《基本法》自行管理的事務」問題，引來國際關切。針對逮捕行動，美國國務卿蓬佩奧發表批評，政治化執法行動與言論和集會自由的普世價值不符，英國外交部也發聲明表示，政府當局應避免讓局勢惡化的行動，透過有意義的政治協商重建互信。

選票到手用完即丟

對比國際社會對香港的關心，民進黨的沉默，恐怕會讓綠營的香港夥伴、同情反送中運動的台灣人感到心寒。蔡英文、蘇貞昌、台獨網紅立委陳柏惟，靠著高舉「撐香港」的大旗在選舉豐收，卻對香港大逮捕風暴視若無睹。香港反送中只是民進黨的政治提款機，已昭然若揭，民進黨沒有自由民主人權的考量，只有選票利益與權力獲取。

其實，早在選舉當時，蔡英文就定調對香港反送中「關心但不介入」的方針。香港學運領袖黃之鋒來台投書，呼籲蔡政府修訂《難民法》庇護香港示威者，綠營視而不見。當時香港浸會大學學生會長方仲賢曾經在臉書上質疑民進黨，只想用香港人的鮮血換取台灣人的選票，是吃香港人的人血饅頭。當時曾引來綠營覺青一陣出征，如今證明，方同學的擔憂並非無的放矢。

沒有價值，只有政治；沒有信念，只有選舉，不但是民進黨對香港反送中運動的基本態度，更是這個黨的生存發展核心宗旨。只是把香港當作政治提款機牟利，或許還可以說是自利本能，但對於香港年輕人而言，民進黨給了他們希望，誤以為台灣會幫助他們，會是個靠山，而大難臨頭時卻發現台灣轉頭而去，陷入孤立無援之境。民進黨「撐香港」、「棄香港」的轉折，堪稱冷血無情。

「人不為己，天誅地滅」的亙古道理，更適用在當前台灣。但不要忘記，蔡英文曾說，台灣承受大陸第一波進攻後，盼世界各國能夠相援。諷刺的是，香港有難，綠營從關心不介入到不關心不介入，充分展現馬基維利式國際現實主義作風，又如何期待未來國際社會不計代價支持台灣。用俗話說，今天台灣如何對待香港，明天國際社會就會如何對待台灣。

老實說，民進黨政府不斷灌輸台灣社會，我們有龐大的國際社會支持，炮製民主防衛同盟、集體防禦的想像，以強化反中仇中民粹氛圍，鞏固政權穩定。但國際社會真的會支持台灣嗎？更具體來說，會在兩岸衝突時給予實質援助嗎？以美國來說，根據芝加哥商會2019年的民調，只有38%的美國人支持美國在中共入侵台灣時軍事介入，低於對南韓、日本等的支持。

今日香港明日兩岸

美國在台協會前理事主席卜睿哲去年更提醒台灣，美國同情台灣、幫助台灣，但台灣人若相信美國會百分百支持台灣，給台灣一張空白支票，那就必須三思。台灣必須審慎思考自己在美中之間的利益，最壞的情況下，台灣可能成為美中賭桌上的籌碼，成為唯一的輸家。如果台灣在國際社會的形象，是一個馬基維利式國家，缺了道德高度，卻希望在面對中共武力進犯時獲得國際社會的實質與道德性支持，不是強人所難嗎？

民進黨對香港反送中，從義憤填膺、同仇敵愾，到漠不關心、毫無瓜葛，深刻映照出這個政黨的行為邏輯與核心本質，「沒有永遠的朋友，只有永遠的利益」，一旦喪失了利用價值，就會絲毫不顧情誼與承諾，扭頭就走。把自己操作出來的政治風險與危機，轉嫁給癡傻信任綠營的人，民進黨最終不會認帳。香港如此，兩岸如此。

套用蔡英文總統當初的話，香港人，你看到了嗎？台灣人，你看到了嗎？