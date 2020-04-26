最近隨著新冠疫情的延燒，美國總統川普在大選前六個月，面對如此嚴峻形勢的回應，是典型的政治組合拳，從批評世界衛生組織、撤回對該組織的經費補助，然後再一聲令下要求各州政府：「讓美國再次開工」，然而卻在國內引發許多政治爭議。

「政治是複雜的力量組合，所共同產生的結果…這種極度複雜的分析和政治過程，沒有起點，沒有終點，也沒有疆界」 ；Lindblom於1968年對美國政治的定義，至今仍是真知灼見。在2020年遭遇新冠病毒的侵襲，川普總統在政治上幾乎全方位的反擊，驗證了「病毒沒有疆界，政治亦復如是」。

在4月12日復活節之後，美國人普遍陷入生命財產安全之恐懼，川普對外透過白宮記者會批評中國大陸政府和世界衛生組織，對內則是以Twitter針對民主黨執政的各州，發動解放經濟管制的政治內戰。

一方面，在4月17日他個人的推特，針對三個民主黨執政的州政府，發動支持群眾遊街抗議，不戴口罩、攜帶槍械，抗議州政府的禁足令侵害個人自由。美國憲法第二號修正案賦予人民擁有槍械權利，所形成的這次另類戰爭，大批民眾持槍遊行示威的畫面，能不能「讓美國再次開工」（Re-open America Again），仍在未定之天，但發動基層民眾「要生活，要工作」的抗爭行動，已經造成兩黨執政各行其是的「一個美國，兩個世界」。

另一方面，這次疫情延續迄今，產生兩個經社現象，是川普急於全美各州全面復工的最重要原因：拉丁裔與非洲裔的死亡率遠超過兩者合計30％的總人口比例，「少數社區」（black and brown communities）的蒙難，引發在醫療費用過高之外的「社會融合與平等」（social inclusion and equity）問題。而超過2,200萬人失業，加上四分之一的美國人（超過8000萬）沒有儲蓄習慣，不復工就不會有收入，這是再六個月就要總統大選的川普，最念茲在茲的大事！

這兩個現象，一個是深層的種族經社問題，這次因為疫情奇襲而浮出檯面；另一個則是全球化以來，美國製造業空洞化、以服務業提供大量工作機會，禁不起全國禁足封城令的考驗。事實上，川普在今年1月已經有一張促進弱勢族群就業的漂亮成績單，包括就任後，重新進行一對一的談判，而且美國國會在去年12月就通過美加墨貿易協定（USMCA）。然而，人算不如天算，誤判疫情所引發的衝擊，對於美國總體經濟的影響難以評估；貧窮與種族、以及國家產業發展政策，這個盤根錯節的複雜問題（wicked problem），美國政府恐怕很難提出有效解決的因應對策。

做為一個典型的資本主義國家，美國對於弱勢族群和苦民所苦，或是民權觀念與社福政策的重視程度，都遠不如歐洲的社會主義國家。對於社會民主政治（Social Democracy）的理念更是嗤之以鼻，這些理念包括：平等機會的促進；兒童福利與教育、社會與經濟相關政策介面的整合；以及增強社會的基礎建設（social infrastructure）和人力資本。而要做好這種從草根到政府（grassroots to government）的「聯合治理」（Joined-up Governance），需要的則是新的跨組織運作路徑、以及新的公共服務提供方式。

然而這些正是美國憲法「權力分割」（fragmented powers）憲政設計之軟肋，因為獨立宣言裡面，只有論及公民與政府之間的關係，卻沒有提到負責政策執行的地方（州）政府。

就此而言，短期之內在疫情隨時可能反撲的情況下，「什麼時候」和「如何循序漸進的再次開工」，都會是聯邦政府和州政府的爭議焦點；而急於在11月大選連任的川普，當然會盡一切可能趕快復工。凡此種種，都涉及到接收不同公衛醫療資訊、而且不同政策價值的個人組織團體的共同參與。更重要的是，處於全國緊急狀態的美國，現階段最需要一位願意跨越黨派爭議，促進各個族群的「社會融合與平等」（social inclusion and equity），而且依據憲法，分享權力、匯合預算資源，群策群力的國家領導人。至於中長期的解決之道則在於，確認聯邦政府和州政府的聯合治理信念，並透過具體行動加以落實。

有鑒於今年是選舉年，生命的脆弱雖然沒有族群之分，但少數族裔弱勢的經社地位，所衍生出來社會融合與平等的問題，卻正隨著病毒的出現而更顯嚴重。從聯邦政府到州（地方）政府的聯合治理，要在短期間看到政策成效，是一項不可能的任務；然而，值得努力的共同目標是，社會融合與平等做為普世的價值，對於任何一位美國總統來說，都是一條不能迴避的漫漫長路！

(工商時報)