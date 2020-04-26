新冠疫情全球的發展趨勢可以有3點基本觀察：一、在可預見的將來，會持續；二、在疫苗未成功研發出來之前，不會結束；三、在此過程中，整個形勢的趨好或趨壞，取決於公衛最弱國的控疫能力和表現。

最近，新加坡的疫情頗受各方關注。僅僅在1個月前，新加坡對新冠疫情的防控還備受各方，包括WHO的讚揚，但轉瞬間，近1、2周的確診例卻突然爆發，主要原因為大量移工的群聚感染，換言之，是輸入型的，因此星國不得不嚴控邊境並延長解禁日至6月1日。類似情況也出現在中國大陸的東北。

年初迄今，全球疫情發展大致可分3個階段：一、中、日、韓及東南亞是第1波；二、中東、歐、美繼之，是第2波；三、接著極可能是印度與非洲，是第3波。目前第1波疫情已初步控制或接近控制；第2波正處於高原期，災情雖慘重，但可預期終將走向緩和；最令人擔心的是即將出現的第3波。第3波的印度和非洲，人口眾多，醫療體系、資源極度貧乏，疫情爆發之後必將向全球擴散，可預見全球所有國家都將被迫採取比目前更嚴厲的境管，因而會進入史無前例的鎖國狀態，可稱之為「鎖國化」。

「鎖國化」是「全球化」的相反，因此兩者的運行邏輯與經濟結果也必然完全相反。全球化的邏輯是在「比較優勢原則」下，各國各自發揮核心競爭力，各國經濟的表現取決於核心競爭力的強弱，但無論如何，全球所有國家都將因此受益，全球的集體利益也將因全球化程度的持續提高而趨向極大化。相反，在「鎖國化」之下，各國的比較優勢完全無從發揮，全球的集體利益也將因此趨向極小化，每個國家都將退回到其最原始的自力更生狀態，一切靠自己。

全球化之下，所有國家均是贏家，贏多贏寡取決於各國核心競爭力的大小；鎖國化之下，沒有贏家，只求少敗，那麼敗多敗少，又取決於什麼呢？

這裡，讓我杜撰一個詞，叫「自體循環力」。由於鎖國化之下，各國彼此孤立，一切靠自己，靠自己的能力就是「自體循環力」。自體循環力強者，少敗或不敗；自體循環力弱者，多敗或大敗。那麼，自體循環力的強弱又取決於什麼呢？取決於3大關鍵：一、經濟規模；二、產業體系；三、資源條件。

經濟規模是指仁口與GDP，兩者愈大意謂著內需市場愈大，需求面對外依賴度低或不求人。產業體系是指產業門類齊全，體系完整，這意謂著供給面對外依賴度低或不求人。資源條件中的資源，特別指的是戰略資源（糧食、能源、礦產），資源豐足意謂著供給面對外依賴度低，不求人或少求人。

放眼全球，中國的經濟規模數一（人口）數二（GDP），不僅如此，還有一個在快速壯大中的人口數已相當於美國總人口的中產階級；其次，中國的產業體系，門類齊全，體系完整，從火柴到火箭，幾無不能生產之物，在全球範圍內不僅數一，而且是唯一；第三，戰略資源，中國除了石油自供不足，糧食、礦產自給率也甚高。總的來講，中國的自體循環力相當不錯。

中國之外，主要大國美、歐、日、英等，在3大關鍵條件中，或有優於經濟規模者，如美、歐，或有強於產業體系者，如歐、日，或有富於資源條件者，如美國，卻均難言三者齊備。就算優於其中之一或二，其絕對條件與中國相比，也相形見絀。因此，中國的自體循環力屬全球最優，應無疑義。此一觀察與相關結論，對今後全球權力格局的影響將極為深遠。

不妨想像，如果鎖國化果然不幸而成為事實，或成為了趨勢，那麼全球200多個國家，這當中所有中、小型國家均將無所依附，勢必想方設法尋求大國庇護，那麼，「自體循環力」最強的大國自然成為首選，這或將成為「後新冠時代」新世界全球權力板塊位移的邏輯與方向。季辛吉日前撰文《新冠病毒大流行將永遠改變世界秩序》，或亦可從此一角度理解。

（作者為香港鳳凰衛視資深評論員）