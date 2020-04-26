台灣防疫首階段堪稱全球模範生，直到敦睦艦隊撞出防疫破口，至今確診31例，各界才再敲醒超前部署的警鐘，尤以地方首長大動作「封城兵推」為甚。但從中央及六都最近話語攻防看，似又陷藍綠對嗆格局，忽略超前部署的重要性。確實，誰能否認有備無患？做最壞打算、最好準備，不正是防疫最高準則？若因此責為作秀，疫情失控又將如何？

高雄市長韓國瑜近日說，「我講了7次不是封城，為什麼外界還是不信？」綠營議員在臉書酸爆「封城秀急」。同樣鏡頭，也出現在民進黨台中市議會黨團記者會上，盧秀燕自此也上了封城家族榜。

韓國瑜22日會見高雄民間防疫聯盟時，談到封城兵推時說，將於5月3日在高雄四維、鳳山兩棟行政中心大樓「兵推演練」，他強調非杞人憂天，是做最壞打算，最好準備。盧秀燕則是在23日中部四縣市防疫連線上表示將在上周末25日封城演練，從頭到尾也沒說限制民眾日常行動，最終的確僅在會議室進行兵推演練。

韓國瑜、盧秀燕「封城」重點，跟先前雙北做法差異並不大，拿「始作俑者」的新北市長侯友宜來說，他提到封城三階段設想，一是「阻絕境外、管控境內」，一如目前疫情中心做法；其次，社區感染時做好控管，避免大規模感染；最後是擴大管制，「低度活動、高度管制」，這階段模式便是包括台北市長柯文哲所謂的「桌上演習」及各地首長兵推的精神。

但我們看到的卻是台中綠營議員強調，台灣連十多日沒本土案例，辦封城兵推是給市民帶來恐慌；高雄綠營議員表明防疫要守住比封城重要，不需配合韓國瑜作秀。問題是誰能保證疫情不失控？綠營議員可否願意簽下不失控保證書？

疫情中心指揮官陳時中上周曾表明，會推封城指引，這便是兵推的概念。台南市長黃偉哲先前爆氣怒指敦睦艦隊染疫「罄竹難書」，指疫情一旦失控不排除停掉五一連假並封城，不也基於同樣道理？

封城確是中央職權，地方首長也決非想奪權，只是防疫視同作戰，如何因應瞬息萬變的疫情才重要。比如先確認封城定義，哪些範圍、時間與管制程度；中央地方職權如何劃分；何時動員？動員徵用哪些人力、物力、醫療器材及交通工具；交管到什麼程度，軍隊介入到什麼程度？橫向聯繫及垂直整合都得事先安排配置。

日本戰國時代末期的豐臣秀吉戰功彪炳，曾一統江山，但他為拚命證明自己能力，卻錯估形勢發動了對明朝的征戰，還宣稱日後住到寧波府，運籌下一步西戰印度，誤判形勢的結果，最終導致了身死族衰，成為悲劇英雄。

急，的確辦不了事，但禦敵從嚴才能制敵機先。封城兵推不是急，而是再慢就來不及。