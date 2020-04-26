美國「皮尤研究中心」及「哈里斯民意調查」本月分別公布民意調查，美國人民對中共持負面態度者高達66%，是20年來的最高點；另外，高達77%受訪者將「新冠肺炎」歸咎於大陸。美中關係從經貿與戰略利益衝突，延伸到意識形態與文化衝突，如今更進入民意對撞階段，美國是一個以民意為指標的社會，除非雙方有識之士及時改弦易轍，否則災難性的「新冷戰」已難免。

新冠肺炎已摧毀了人類合作對抗天然災難的願景，各國的因應只是暴露、甚至加速、加深傳統地緣政治趨勢。最令人悲觀的是，大家所寄望的美國發揮世界領袖角色，兩大強權攜手合作對抗病毒只是夢幻一場。美中相互攻訐口水戰，充斥仇外敵意、極端偏激論述、指責與假訊息，民意不可避免深受影響，美中關係已全面倒退到建交以來最低點。

近年中美關係惡化，美國人民基於歷史背景、政治體制及價值差異，尤其兩國相互競爭等因素，對中國多持負面評價。根據皮尤研究中心調查，2017年川普就任總統，47%美國受訪民眾對中共持否定看法，38%持正面立場；2018年美中貿易戰開打，上升為60：26；新冠肺炎爆發，美國成為全球重災區，更惡化為67：26，領導人的政治立場與操作毫無疑問對民意走向有相當程度的影響。

面對疫情失控及11月總統大選雙重壓力，在對外關係層面，對中共及世界衛生組織（WHO）發動全面攻擊已是川普政府的唯一選項。為掩飾「美國優先」政策導致美國喪失國際領導地位，川普、國務卿蓬佩奧、白宮貿易顧問納瓦羅形成的「鐵三角」主要任務之一就是抨擊中共隱匿疫情、提供錯誤訊息導致美國慘重損失。他們間接配合病毒是解放軍P4實驗室研發的「陰謀論」，要求中共及WHO公開所有資訊，調查疫情真正原因。美國更認定WHO與大陸共謀隱瞞、誤導疫情，延宕宣布「緊急衛生事件」及「流感大流行」，而斷絕一切財政支援。

根據美國Politico報導，「共和黨參議院全國委員會」擬定一份57頁備忘錄，建議共和黨參議員候選人，透過「積極攻擊中國」來因應新冠肺炎相關問題。備忘錄策定3條攻擊路線：中國掩蓋真相導致病毒蔓延、民主黨對中共態度軟弱、推動對中共的制裁。教戰守則並提醒務必堅守路線，毫不留情，當被問到病毒傳染川普是否有過錯時，一律「將矛頭轉向中國」，「除了川普下令禁止中國旅行外，不必為川普辯護，猛攻中國」。川普的顧問表示，民調顯示針對大陸的攻擊將是有效的。

在大陸部分，雖然新冠肺炎真正原因在科學上尚無定論，但疫情首先在武漢爆發，中國難辭其咎，即使後來有效控制疫情，並提供國外醫療設備、技術及人員協助，同時發動「大外宣」外交攻勢，仍難以彌補所造成的傷害及平息國際社會的不滿。對於美國的攻擊，中共不惜派出「戰狼」外交官強硬回應，加強在南海、東海及台灣周邊海域的軍事行動，大規模逮捕香港民主派人士學者，限制言論及監控等一連串行動，對美中關係只會產生負面作用。

可以預見，不但是美國總統選舉，甚至國會選舉都將是瀰漫了反中訴求，美國民粹對尬高漲的中國民族主義，再加上新冠肺炎衝擊、中美關係既存的矛盾、國際秩序失控等因素，一場完美風暴儼然形成。而兩岸關係正循美中關係同樣模式加速惡化，雙方人民間的仇恨與敵意因新冠肺炎加劇，唯民進黨似乎仍沉溺在防範新冠肺炎有成，以及美國對台灣空前友好的假象之下，並未體察國際局勢的轉變。

美國民調顯示，美國人認定的大陸最嚴重威脅中，包括傳染疾病在內的全球環境衝擊居首位，大陸與香港緊張情勢排名第8，台灣問題未能入列。中國問題專家包道格解讀，「以個人來說，川普不在乎香港與台灣，他只在意龐大市場」。也就是說，美方口口聲聲的台灣是真朋友、好朋友，主要在符合、達成美國的利益。

美國民意表現與政客操作新冠肺炎議題的關聯性尚不明確，但美國學者比台灣本身還要「超前部署」，已開始注意如全球進入新冷戰，恢復傳統地緣政治的勢力範圍，對台灣將產生最不利的結果。強權永遠只有自己的國家利益，台灣也有自己的長期利益，依賴美中競爭決定自己的前途，是最不智的選擇，唯有在美中關係中發揮獨立自主的力量，在兩強中尋求最大的利益，才是生存之道。