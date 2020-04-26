本周將迎來另一個3天連續假期，各界都嚴陣以待。在防疫與民生的拉扯間，政府應以較寬鬆標準對待，民眾則要以較嚴格標準自律。

春假連續假期時，國內出現旅遊人潮，部分觀光景點住房率超過8成，是疫情爆發後前所未見的榮景。旅遊人潮讓政府嚇一跳，甚至發出「國家級警示」，假期結束後，各界非常擔心出現另一波疫情高峰，幸運的是，當時的出遊人潮並未帶來疫情高峰。

因此，原本呼籲政府取消五一連假，以避免疫情擴散的聲音也消失。不過，在出現海軍的防疫烏龍事件造成確診人數再次飆升後，國內疫情投入一個變數，要求政府「嚴格對待」五一的聲音再起。

全球都面對類似難題，就台灣而言，防疫優先思維一定要有，但切勿過分反應而把經濟「掐死」。從春假的經驗來看，出遊民眾雖然很難完全做到「保持社交距離」，但只要戴口罩、勤洗手、多噴消毒水，對防疫會有很大的幫助。這次五一連假，只有勞工放假，公、教與學生並未放假，因此預期出遊的人潮必然低於春假，政府該審慎應對，但不必反應過度。

政府對五一連假的態度，是說「必要時」做管制或發警示，從過去經驗看，政府應該可用較寬鬆的標準拿捏管制與發警示的時機，但民眾則應以更嚴格標準自我要求，如果已有不適、發燒等症狀，就乖乖待在家裡。

如果民眾能在五一連假順利出遊，防疫又未出現缺口，台灣經濟有可能慢慢走出緊縮，政府好好拿捏五一關卡吧。