紓困預算協商破局 藍堅持排富「發千億現金」

朝野因肺炎疫情紓困應否發放現金而對立，雙方難免有各自政治利益的糾葛，但最主要還是對台灣經濟受衝擊的嚴重程度有不同的判斷，因而對該採行的對策產生歧見，媒體及社會大眾不需要從政治鬥爭角度出發，應持就事論事的態度。

藍營要求大規模發現金，可能讓綠營覺得太過超前、杞人憂天，但就像疫情發生之初，政府超前部署，斷然暫停大陸航班一般，若發現過當馬上恢復即可，好過萬一部署落後帶來巨大損失。同樣，經濟超前部署可防止經濟失速下墜，勝過萬一部署落後造成經濟崩跌、企業倒閉、失業率驟增、犯罪率高漲、社會動盪，況且，若真超編了預算，會有不用的預算歸還國庫，不至於有太大損失。抗疫前景不明朗，以超前部署為佳。

疫情在全球普遍惡化，各國際機構紛紛調降全球和主要國家的經濟成長預測。國際貨幣基金（IMF）將全球今年的經濟成長率調降到-3%，對台灣更降到-4%，引起國內一片譁然。政務委員龔明鑫認為這是不可能的，因台灣今年第1季成長率1.8%，第2季就算零成長，除非第3和第4季都低到-8%或-9%，否則不可能低到-4%。他認為，亞洲開發銀行日前公布的預測，台灣由2.0%調降到1.8%，是比較可以接受的數據。衡諸央行的最新預測1.9%、寶華綜合研究院的1.5%，國內景氣確實不需要那麼悲觀。近期無薪假人數雖然增加，但失業率3.7%，6月後估計約4%左右，不算嚴重。

然而，必須提醒政府，這次「疫情經濟」和過去的經濟衰退非常不同。亞銀公布是在4月3日，寶華研究院是在3月25日，央行估計更是在3月19日，但疫情發展卻可謂一日數變，日本疫情是在最近才急遽惡化，隨後宣布全國進入緊急狀態；美國和其他各國更激烈的管制，也都在這半個月內陸續推出，各種經濟預測的基礎其實可能都過於樂觀，台灣也是在這1、2周內強化了管制，要求有陪酒的特殊行業全部關閉，各風景名勝、遊樂區、夜市、寺廟的入園停車和群聚要求控制在半數以內，消費正在進一步緊縮當中，難道不會進一步影響經濟？

只要問問鄰近的民生消費業者，都可發現他們正在遭受更大的衝擊：計程車駕駛表示，2月分業績已經只有往年的3成，3月分後更只有2成，因許多企業都改為居家上班，搭乘計程車者巨幅減少。高雄六合夜市的營業額遽降8成，40個攤商決定暫時歇業，包括具高知名度的挺韓大將杏仁哥。連醫院也發生看診者大減，台北市某醫學中心居然以用藥可能缺貨為由，將3個月的連續處方箋減成單月，增加病患看診次數來提高診療費收入。

當百工百業都因顧客要減少接觸而減少消費時，經濟還維持正成長的可能性其實很低。雖說，製造業產品出口可以避免接觸，較不受疫情影響，但當全球主要市場都在負成長、所得減少時，期待他們對台灣製造品的需求不會減少，甚至還奢望出口增加來抵銷台灣服務業消費的減少，有可能嗎？製造業出口減少，可能需要幾個月才反映，不宜看到數據尚可就產生幻覺。

若認清上述事實，再來思考發放現金一事，可能就比較務實。政府堅持發放現金將被儲蓄而不利刺激消費，又說在野黨堅持對年收入144萬元以內的人發放，是讓月入12萬元的「高收入」家庭拿補貼，太過分了。

然而，參考美國和泰國做法，在野黨的設計其實並不為過，美國本次肺炎紓困中，現金主要發給年收入7.5萬美元以內者；若1家2位成年人工作，家庭年收入15萬美元以內者夫妻都可拿到1200美元（外加每位孩童500美元）。15萬美元是美國平均家庭年收入6萬美元的2.5倍；對照台灣107年平均家庭可支配所得103.6萬元，加上平均6.5%的所得稅，還原為年收入111萬元，144萬元的排富標準只有平均家庭收入的1.3倍，比美國的2.5倍要保守頗多。泰國人均生產只有台灣的1/3，卻對所有工作者提供現金每月約新台幣5000元，連續3個月，總額約2000億元新台幣。

我們不希望走到這一步，但需做好準備。我國財政向來保守，財政相對寬裕，為何不對「經濟病毒」超前部署，對政府服務的主人，也是預算的最終提供者「慷慨」些呢？紓困2.0預留了2000億元的加倍空間，可盡速規畫矣。