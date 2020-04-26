復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏日前指出，新冠疫情期間，要補充營養增加抵抗力，中國的孩子早餐只能吃兩樣東西：「雞蛋、牛奶」，不要吃粥，網路上引起不小的爭議。

以大陸目前經濟發展程度，大多數小朋友早餐吃牛奶和雞蛋不成問題，只是一些民眾的知識和飲食文化不夠進步，仍然需要調整。

不少大陸網民批評張文宏的說法，甚至有人認為是「崇洋媚外」。但他堅持此一說法，因為「病毒的抗體產生，全部要靠蛋白質，靠粥和鹹菜就麻煩了。」從營養角度來看，牛奶雞蛋是高於清粥和鹹菜，大陸不少官方媒體也認可此一觀點，央視網就說，「早餐不要吃粥，意味著中國人告別飢餓歷史。」

以家庭中食物占消費總支出比重的「恩格爾係數」來看，這個數字越低，代表國家越富有，大陸的恩格爾係數近年逐年下降，2018年恩格爾係數為28.4%，供給小孩牛奶和雞蛋是絕不成問題的。

網上一些看法，除了不理性的排外心態之外，還有傳統上一些不科學的飲食習俗，對民眾產生了不良影響。例如，傳統飲食文化有「吃什麼補什麼」，吃野生動物進補等，另外，很多不利於健康的食物，但對味覺有強烈刺激，大家依然難以停止食用。

從經濟角度來看，粥和鹹菜比不上牛奶、雞蛋、牛排營養，但的確成本較低，也能補充熱量，有些經濟不佳家庭，只好用來果腹，這仍有賴於整體生產力提升。大陸農業經營規模，比起一些機械化生產的國家仍有一定差距，穀物、牛奶、雞蛋、肉品及蔬果的成本，都還有大幅度下降空間。