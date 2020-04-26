台北市林森北路錢櫃大火，可能是柯文哲從政以來最嚴重政治危機事件。

火警於上午近11點發生，當時他和蔡璧如立委，在枋寮參加民眾黨活動後，參訪保安宮，並與信眾拍照，趕到事故現場已經將近下午4點，黃姍姍副市長約12點半抵達現場，也過了1個半小時。

公安意外事件永遠是政治人物支持度的黑洞，柯文哲往往面臨藍綠兩大黨左右夾擊，他有強大的網路支持力量，政治攻訐未必能傷害他，但錢櫃大火事件處理不好，將會造成永久性的政治傷害。