快評》柯文哲陷危機 18:272020/04/26 言論 言論部 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市長柯文哲。（范揚光攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市林森北路錢櫃大火，可能是柯文哲從政以來最嚴重政治危機事件。 火警於上午近11點發生，當時他和蔡璧如立委，在枋寮參加民眾黨活動後，參訪保安宮，並與信眾拍照，趕到事故現場已經將近下午4點，黃姍姍副市長約12點半抵達現場，也過了1個半小時。 公安意外事件永遠是政治人物支持度的黑洞，柯文哲往往面臨藍綠兩大黨左右夾擊，他有強大的網路支持力量，政治攻訐未必能傷害他，但錢櫃大火事件處理不好，將會造成永久性的政治傷害。 #快評 也許您會感興趣 推薦閱讀 快評》福佬沙文主義復辟 20:112020/04/22 短評 快評》瑞幸效應擴散 20:112020/04/22 短評 快評》嚴德發留校察看 19:262020/04/22 短評 快評》國軍艦疫防火牆 支隊長未報發燒讓上級誤判解散？ 22:082020/04/22 短評 快評》原油期貨最大受害者 19:572020/04/23 短評 快評》記取新加坡的教訓 19:562020/04/23 短評 快評》台灣版羅斯福號 19:272020/04/23 短評 快評》幸好有中華民國 19:102020/04/24 短評 快評》罷韓重於防疫 18:572020/04/25 短評 言論熱門新聞 快評》幸好有中華民國 - 短評 - 言論 中時社論》民進黨從撐香港到棄香港 - 中時社論 - 言論 快評》柯文哲陷危機 - 短評 - 言論 兩岸危機偵測：王欽》劉志斌誤判大陸戰略 - 名家 - 言論 中時社論》誰偷走了快篩試劑 - 中時社論 - 言論 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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