在國人關注「新冠肺炎」傳染之刻，傳出前監察院長王建煊罹患攝護腺癌，妻子蘇法昭患有阿茲海默症及肌少症，這則新聞的熱度可能只有一天，多數網路世代年輕人甚至可能不認識他，但對我而言，在多數政治人物一味角逐名位、權勢的惡質政治文化下，王院長是正義、公正、勇者的化身。

我的從政之路其實和王院長沒有太多交集，但卻視他為我的啟蒙恩師，只是王院長自己都不知道。

王院長是虔誠的基督徒，是非善惡分明，執著理念信仰，厭惡逢迎拍馬，以世俗角度來看並不適合從政。他擔任過經濟部次長、財政部長及監察院長等重要職務，曾以高票當選立法委員，但因挑戰既存利益團體及政治勢力黯然下台。他一路走來無怨無悔，即使目前夫婦兩人健康不如以往，只要還能動一定努力去演講、做公益，「做到不能做、眼睛閉起來為止。」

這就是王院長。

王院長的父親是位低階上尉文職官，隨部隊撤退來台，沒有任何身世背景，靠著自己努力向學，克盡職守而嶄露頭角。1992年擔任財政部長時，王院長堅持土地正義，提出「土地交易所得應實價課稅」，這是一個需要很大勇氣推動的政策，因為擋了太多人的財路，也當然遭到財團地主等既得利益者的強烈攻擊，國民黨屈服，於是王院長下台。

房價太高，年輕人買不起房子，高房價幾乎成為台灣今天的萬惡之首，而真正的關鍵在於高地價，可惜當年王院長未能剷除沉痾於一役，台灣至今仍陷於社會不公不義的萬丈深淵。

我既不是政二代、也不是富二代，父親當了一輩子的碼頭工人，在講究背景、血統的時代，實在不太適合從政，我也從來沒有這個念頭，小時候「我的志向」寫了很多，但沒有「當總統」這一項。我大學時參加辯論社，財政部主辦的「租稅盃」是最重要的辯論賽，而最熱門的題目就是「土地交易所得應實價課稅」，我非常支持這個政策，因此對王院長的下台感到憤怒。

1993年王院長加入新黨，當時還在當兵的我就寫信給新黨申請加入。當然，那時加入新黨也和從政的念頭無關，只是一個年輕人單純地想用行動表達對王院長的支持，我沒想到的是這一封信，卻把我引上政治不歸路。當年的我23歲。

台灣政壇流行搞個人崇拜、造神運動，利用媒體大量宣傳，塑造特定人物為崇拜對象，但王院長的「王聖人」美譽完全則是民眾與媒體發自內心的感佩。王院長一生無我、無私，完全投入公益慈善事業。夫婦倆什麼都捐，不僅已捐出1億多元，也要把身後的「臭皮囊」捐給醫學系解剖研究。

王院長是一位有風骨、真真正正永遠的政治家、慈善家。也是我一路顛簸的從政路上，第一位啟蒙老師。王院長，加油保重！我們愛你，我們為你祝福。

（作者為人人未來基金會董事長）