日前義大利媒體傳出，教廷正秘密安排教宗訪問大陸，並以武漢為首站，隨後遭到教廷新聞室出面否認，但對陸梵之間的互動，外交部門仍必須關注後續發展。台灣藉由口罩外交，廣受歐美國家的讚賞，但相較於對我邦交國的援助似乎力道稍嫌不足，尤其對拉美地區，恐怕因此給予大陸搶我邦交國的機會。

美國是我維持拉美邦交最大的助力，即使新冠疫情使得美國焦頭爛額，4月16日，美國參、眾兩院工作人員仍特別向專家們簡報新冠疫情對拉美的影響。有鑒於拉美的公衛建設落後，群聚感染在所難免，而疫情已導致拉美出口停滯，失業率增加，簡報中特別提到大陸的口罩外交，以捐贈或優先銷售的方式，輸出醫療器材，提供診斷資訊等服務，例如我邦交國海地和巴拉圭皆向大陸採購防疫物資，進一步深化大陸與拉美的關係。

日前，我捐贈巴拉圭口罩後不久，該國在野黨藍黨眾議員雅瑪琍亞公開要求，台灣應比照大陸對他國大量醫療物資的捐助，否則巴國應該求助於中共，因為幾盒口罩的贈送，與巴國在聯合國大會上聲援我國的比重，顯得過於廉價。她更提出大陸一個省的進口量，即可消化巴國所有的肉製品。其所言直接觸及到該國經濟命脈畜牧業者的神經，所以中共對他國的援助，讓友邦部分人士有與其建交的藉口。

其次，當世人關注在阿里巴巴創辦人馬雲向世界捐贈大量防疫物資時，3月初華為就已推出雲端AI影像篩檢系統，協助對抗新冠肺炎，接著提出AI輔助新冠診療解決方案，提供防疫技術和經驗給拉美國家，瓜地馬拉和宏都拉斯已採用華為的技術，巴國也可能會跟進。3月底，大陸與拉美25國舉行新冠肺炎疫情防控經驗交流視訊會議後，中共外交部發言人耿爽在記者會上，特別點名我友邦尼加拉瓜也參與會議，箇中的涵義不言可喻。

儘管目前國際上有反中的情緒出現，但拉美國家一般的輿論認為，美國無法領導全球對抗疫情，大陸則可提供必要的物資和資訊，更是拉美公共財的主要供應者，所以大陸已逐步取代美國在拉美地區的政經地位。美國國會簡報的結論是，中共處理全球疫情的成敗，對大陸能否成為國際領導者將有長遠的影響，所以中共勢必加大力度在口罩外交上，直接衝擊的是我在拉美的邦交。

新冠疫情將兩岸的外交戰白熱化，台灣要如何險中求勝，考驗著蔡政府的智慧。但在援助疫情物資的數量上，無法和大陸相比的情況下，至少我們可以在品質上取勝，爭取國際最大公約數的認同，為台灣外交打造一條可行之路。

（作者為致理科技大學副教授）