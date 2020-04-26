3月22號，是我在家雲上學的第二十天，人已經快要悶到發霉了。「叮」，手機跳出一封來自佛光山叢林學院的郵件，「病毒，讓世界安靜了下來，心裡卻躁動了，何不暫時放下紛紛擾擾的不確定，與佛陀online呢？」

與佛陀online

與佛陀online？也太可愛了！

4月3號晚上，我被邀請進「佛光山線上青年寺院生活體驗營」微信群，原來是師父們為方便聯繫大陸同學，特地申請了微信。師父傳來一份文件，裡面有我的學號和每節課的課程會議代碼，在上課前三十分鐘輸入代碼，即可連接上線。

4月4日，禮拜六清晨八點半，我抵抗疲憊從床上爬起，微信群裡十分活躍，彼此互道早安，看來大家都很興奮，還未正式上課，直播間裡已守候著一百三十多位同學，熱鬧極了，師父給我們播放山上法師學長們一起出坡、打籃球的活動影片。

九點整，兩位法師、一位學長衣著整齊地出現在屏幕上，向我們問好，在山上，師父師兄們打招呼的方式是一句「吉祥！」霎時間，直播間裡刷出一片「吉祥！」看到大家一致的明媚笑臉，我的眼眶不禁有些濕潤。正如一位大陸同學課後的心得分享裡說的：「疫情持續了幾個月，真的好久沒有看到這樣發自內心的笑容了！」

即使不是因為疫情，遠距教學也會是未來的趨勢。師父說，共有來自十二個國家和地區的兩百位青年共襄盛舉，參與此次空中課程。雖然沒有經驗，佛光山師父們卻能大膽先行，勇於嘗試，這一點我非常敬佩。這是佛光山第一次舉辦線上營隊，剛開始，畫面轉換出了點問題，面對冰冷的鏡頭和複雜的操作系統，師父們不免有些緊張，但依然維持甜甜的笑臉，這份真誠和善意，使我分外感動。

空中上課靜水遠流

第一節課是「靜水遠流，一探叢林」，師父和學長用生動的對話問答，帶我們巡禮叢林學院。我注意到，台詞那麼長，鏡頭卻是「一鏡到底」，配合默契，完全沒有瑕疵，想必一定是練習了很久。

一探叢林中，我印象最深的是典雅的「懷恩堂」，它的玻璃窗是菩提葉的形狀，窗明几淨，光線透進來，自然地鋪滿整座教室。課桌椅背上是一個「光」字，就像一朵盛開的蓮花，師父說為了讓上課的同學打起精神，挺直腰桿，椅子還經過特殊設計。從懷恩堂出來，師父為我們介紹佛教典籍藏書豐富的圖書館、莊嚴的禪堂、艱難竣工的六十坡和平台等等，娓娓道來，我彷彿親臨了現場。

第二節課是「靜觀自得，電影看人生」，慧知法師結合三部溫暖的廣告短片，帶我們用佛法的角度來欣賞和看待生活的柴米油鹽。師父說希望這兩天的課程裡，至少有一句話，我們能夠牢牢記住，並切實應用在生活裡。我喜歡師父分享的這一句，克里希‧那穆提說的，「不帶評論的觀察是人類智力的最高形式。」

第三節課是「避囂習靜，慧命香」，半支香的時間裡，師父教我們「坐禪」，引領我們觀照呼吸，從放鬆眉毛到舒展腳指，感受身心的和諧和平靜。師父給我們送自己寫的打坐方法參考書，郵寄到大陸來。前十名報名，師父還給簽名呢！

晚上的課程是「波若淨智，心經導讀」，妙光法師用梵語朗讀心經，並用白話文翻譯給我們聽，這是我第一次聽到「梵語」，殊勝極了！九點到十點是「點燈祈福聽鐘鼓」雲共修，甚至有同學換上海青，遙遠地跟著法師們拜佛、念經。我們參與法會直播，將最美好的祝福和心願回向給全世界，祈禱家家戶戶平安吉祥。

師父耐心解惑

每一節課，師父都會留幾分鐘Q&A，看到同學們熱烈發問，我忽然好感慨，我是在台灣遇到佛法，台灣、佛光山、青年營對我來說，似乎總是「觸手可及」，但這一些來自大陸五湖四海的同學們，他們之中的很多人，並沒有來過台灣，也沒有去過高雄，但他們對台灣，或對於佛法，卻有著巨大的憧憬和嚮往。

大家都有做筆記，我只把自己有感的地方記下來，當看到同學們的分享時，我驚呆了，大家把課堂內容做成邏輯清晰的心智圖，甚至把師父的每一句話都做了摘錄。一節課下來，洋洋灑灑幾頁筆記！

直到現在，青年營隊的微信群都很活躍，師父常上線來解答我們的疑問、推送最新錄製的課程。有一天，我請教知穎法師，說自己睡眠不好、白天容易昏沉，師父給了我實用的建議，讓我先規律作息。沒想到好多天後，師父又主動來問我情況有沒有好轉，讓我感到了被惦記和關心的溫暖。

回歸內心的機會

第二天的課只有兩節，是「淨智莊嚴，纏繞畫」和「空淨心悟，叢林答客問」。在叢林答客問時，一位大陸同學問妙南法師「世界什麼時候才會恢復原樣」的時候，師父說，其實從另一個角度，她感謝疫情給我們一個回歸內心，透過自省，尋找內在平靜的機會。另一位師父說：「在快樂裡會迷失自己，只有在苦裡才會跟自己對話。」

疫情的蔓延，確實帶來了太多令人失望、讓人心碎的消息，但我們同樣看到了許多感人肺腑的事跡，往往在大難面前，人性的善會更加燦爛。我想，佛法的智慧就是幫助我們在絕望中看到希望。

佛光山在清明節這個特殊的時間，利用科技讓兩百多位青年能夠在空中相聚，讓我們一起走進叢林、聽經聞法、感受晨鐘暮鼓、動手畫禪繞畫，在令人窒息的疫情浪潮中，開闢出一片清涼晴朗之地。作為第一屆「線上青年營」的學子，我覺得非常幸運！感謝台灣佛光山的師父和學長們的悉心籌備，給了我們一個幸福而難忘的周末。

（廖小花／世新大學陸生）