據媒體報導，國家通訊傳播委員會（NCC）終於要迎來正式的主任委員了。無論如何，這畢竟是一件喜事，因為現在距離前任主委詹婷怡宣布請辭，匆匆已超過了1年。

詹主委離職後，在1年期間之內，NCC已經有了兩任代理主委。第1位是原本的副主委翁柏宗，後來也請辭。第2位則是原本的委員陳耀祥，報載可能扶正，翁柏宗則回任副主委。

理論上，NCC是非常重要的獨立機關，超過1年沒有正式主委，這是非常難以理解的事。對於這種一直代理的情況，外界難免不時出現猜測：是因為當時的代理者在條件上還不夠讓高層滿意嗎？但現在兩任代理主委搭配出線，顯然不是這個問題。或是，高層屬意的人選遲遲沒有意願來接手？還是，有其他有力人士仍在運作爭取中，所以難以決定？

坦白講，不管是什麼理由，這麼重要的人事安排久拖不能定案，對於民進黨當局、NCC，以及兩位曾經代理主委的專業人士，都必然造成或多或少的形象傷害。

媒體圈還有人揣測：有沒有可能是黨政高層如果想要在媒體管理的業務上去「指揮」NCC，從技術上來看，代理主委的獨立性可能比正式主委來得低很多，因為高層要換代理主委很容易，相較之下，要換正式主委可能就沒那麼容易了。

以上這些揣測未必真有根據，不能輕信；但也不能說都沒有道理，所以訊息滋生。還好，總算烏煙瘴氣可望成為轉眼雲煙，期待NCC新主委一旦正式產生，能夠繼續帶領NCC贏得民眾與媒體的應有信任。

政府要做到跨黨派，說說容易，實踐困難，對NCC而言尤其如此。新主委上任之後，如何強化NCC作為跨黨派獨立機關的形象，絕對是一大挑戰。

除此之外，全世界媒體產業都面臨巨大的轉型壓力，台灣的媒體收入在過去這幾年已經持續探底，令人憂心。面對媒體產業的困境，NCC不應該再自我限縮於只能「監理」台灣的媒體而已，畢竟依法而論，NCC絕對不該只是監理機關，而該努力實踐其組織法的明文規定：「促進通訊傳播健全發展，維護媒體專業自主，有效辦理通訊傳播管理事項，確保通訊傳播市場公平有效競爭」。

往事已矣。這一任正式主委產生之前，NCC經歷過了什麼樣的風風雨雨，不必多談。誠摯期盼新主委在決策時，能夠本於科學，立足於社會科學的客觀標準，從而有一番放諸四海而皆準的新氣象、新作為，積極展現獨立機關領導者的應有風範。如此一來，新主委在日後圓滿卸任之日，才能為台灣、為NCC、為自己留下令人讚嘆的身影。

（作者為台灣藝術大學廣播電視學系教授、台灣歷史小說作者）