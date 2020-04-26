距蔡英文總統520就職連任時間不到1個月，其就職演說中的兩岸關係部分被視為未來台海情勢走向的重要指標，因此近期國安團隊變動的傳聞備受關注。新的國安團隊不僅可能牽動我國對美工作，更會影響蔡政府處理兩岸事務的基本思維究竟是和或戰，以及如何配合美國印太戰略。

由於新冠肺炎疫情依舊肆虐全球，導致中國大陸成了各國指控病毒元兇的眾矢之的，因此台海是否會淪為大陸領導人習近平亟欲鞏固權力的宣洩口，我方不可掉以輕心。雖說台美關係受益於美陸交惡，卻仍不具擺脫中共制約的本錢。

目前國安團隊3大要角為國安會祕書長李大維、外交部長吳釗燮及陸委會主委陳明通，都是嫻熟外交及兩岸事務的政治老手。李大維深受美方信任且不爭寵的文官性格深獲蔡英文青睞，若沒有合適替代人選，李的留任對蔡來說會是國安人事布局之錨。

其次，陸委會主委陳明通的動向深具意義，因其與對岸的交情及溫和調性能適時緩和蔡政府部分官員的暴衝言論，尤其他明年初將從台大屆齡退休，反而成了蔡英文人事安排的活棋。故若陳明通獲得留任，至少可向中共釋出蔡政府未來4年兩岸基調不變、不會生事挑釁的重要訊息。

至於爭議不斷的吳釗燮是蔡英文最頭痛的麻煩，也是最難安排的人事問題。吳的外交及兩岸專業算是綠營陣營裡的佼佼者，但其突兀、針對性極高的發言卻經常惹議，甚至有逾越部會職權之嫌。吳釗燮自走炮性格連該黨籍立委都看不下去。吳若持續以網紅的辛辣發言沾沾自喜，恐不利於我國的外交工作。

若李大維留任國安會祕書長，台獨色彩鮮明的吳釗燮判斷應會順勢留任，畢竟蔡英文還是需要與獨派妥協。若李堅持離任、吳回鍋國安會的可能性極高，則長期涉足對美工作的國安會新任諮詢委員蕭美琴，或許是蔡英文思考駐美代表更替的熱門人選。

最近敦睦艦隊染疫事件，外界對國安團隊的疏忽也有所批評。在疫情還看不到盡頭，中美對抗不止的不利環境下，國安團隊的重組，蔡總統應以國家安全及兩岸穩定為念，不該再遷就民進黨的派系利益分贓，否則恐難以在台海大風大浪中，穩定掌舵安度第2任任期。

（作者為國家政策研究基金會副研究員）