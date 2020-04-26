當舉國上下全力防控新冠病毒疫情之時，歷經辛苦遠航的海軍敦睦支隊，因磐石軍艦的官兵在返國放假後至今發現31件確診案例，使得國內社區感染的風險驟然增加，誠屬不幸；而全年無休地捍疆衛土，聞聲救苦的國軍頓時成為究責的焦點，則更令人難過。

磐石軍艦官兵染疫事件目前仍在持續調查之中，外界在沒有完整圖像之前，理應高度關注，卻不適合恣意評論，妄下斷語。

即便如此，政府在事件的處理上，還是給予外界被動擔責、協調不足、隱晦欠明之印象；如果民眾再連結過去若干軍紀事件與負面新聞累積的「刻板印象」，最終受到折辱的還是軍隊信譽與士氣。

我們當然非常關心染疫同袍與他們的家人，但也認知到國軍慣有積習與組織文化已經病到必須立即投藥醫治的時候。治療這個纏身多年的宿疾，處方無他，「實」字而已。

「實」的相反是「虛」，虛則弱，則以缺為有；「實」的相反是「假」，假則詭，則以偽亂真。

對症下藥，「實」有三帖：一曰臨戰，二曰領導，三曰教育。前者藥性烈，藥效快，惟有致命副作用；中者藥效雖足，藥材奇缺，可遇而不易得；後者藥性溫和，培元固本，然需假以時日方見療效。

臨陣遇敵，生死交鋒，無論勝敗，皆為直插心肺的血淚教訓，最能促發快速與真正變革。然若仍是心存「不見棺材不掉淚」的僥倖心態，待戰爭犧牲慘烈，方知求實務實，是為無仁缺德，不足為取。因此治療此病，就要靠「實」的領導，以及「實」的教育，雙管齊下地徹底改革軍隊及積習與組織文化。

軍人固有服從的天職，然國防管理與經營、軍隊指揮與管制，並非事事都可以不顧人性與教導，要求部屬「誓死達成任務」，結果因亂下指標而逼誘下屬造假，搞到最後迫使自己成為敷衍粉飾的共犯。國防領導與部隊指揮官應以身作則，講理而不霸、至誠而打假，破除積習，執意不讓，才可能上行下效。只是醬缸造成了環境長期汙染，這個藥材數量極少且不易生長。

青年尉校是未來國防之棟梁、戰爭的主幹，要跟全軍講「實」的軍風，單靠高層幾個人自然不易推動龐大的機器。因此，真正的治療，必須從基礎與深造軍事教育，灌注引導，逐漸養成。當國軍上下皆有不虛不假、將士合意的見識，才能匯成互諫共持、持恆有力的風氣。

隱惡揚善本為人性，爭求功名自古皆然，國軍前輩當然對此了然於胸，故有豎立在桃園市八德區國防大學門口的「實」字，寓意誠實、結實、踏實校風；而國防部東側的「崇實路」命名，更有每日提醒國軍的深意。

如今在蔡總統第2任期展開前夕，兩岸關係呈現螺旋下降，台海周邊情勢漸趨緊繃的時刻，國防安全危機隨時可至。國軍面對21世紀全新之變局，內有疫病的襲擾，外有強權的環伺，應該以穩固民心與民意的支持，專注戰備與演訓的操練做為當務之急，而其藥方，唯賴一「實」字，故謂：國軍，「非實不可」。

（作者為淡江大學國際事務與戰略研究所副教授、中華戰略暨兵棋研究協會理事長）