海軍敦睦艦隊染疫事件是繼縱放歐、美、日染疫旅客後，又一對社區感染爆發產生重大影響的事件。這次事件經國防部多日調查的結果，原因漸漸清楚，就是疾病通報系統出了問題，讓整個敦睦艦隊根本不知道染疫，化外的航程完全符合沒有染疫的航行規範，因為這是國家的模範艦隊，怎能容許出錯，但是一旦染疫，原來對的流程就全錯了。

雖然現在敦睦艦隊採用的是疾病通報系統還是症候群通報系統，還無法確認。但不管是採用哪個系統，磐石艦的醫官就是沒有照著規範通報，更重要的是沒有對通報個案採取相對應的防疫作為，這是不管哪個通報系統都必須做的。磐石艦上醫官動作不合標，艦長、支隊長，甚至海軍司令部、國防部都是依據沒有疫情的錯誤情資而下的航行決定，釀成這次疫災，可見錯誤情報對作戰的危害有多大。

醫官這樣的錯誤到底是誰造成的？最大的責任在中央流行疫情指揮中心。因為現在已經是指揮中心一級開設了，敦睦艦隊載著國軍要出遠門，指揮中心怎能不像武漢專機一樣派有經驗的醫護跟著，出發前要篩檢，全程要防護，回來要居檢。最起碼在行前也該對所有官兵做行前教育，尤其是醫官還要耳提面命，充分交代。這些在行前完全沒有做，行程中也沒有每日關懷，出事後更躲得遠遠的，讓代表國家的滿天星星在記者會上掙扎，戕害國家及國軍的心昭然若揭。

我們的指揮中心好像從頭到尾只會搞口罩與疫調，三級如此，二級如此，一級開設還是如此，因為指揮官還是衛福部長，格局及眼界一時很難放開。中心思想裡只有仇中，而且享受著仇中的成果，即使歐美日、文化部、交通部，甚至國防部陸續都給了苦頭吃，都扔回他們部裡自己處理，指揮中心就像沒事一樣，真是「若為仇中故，什麼皆可拋」。

這陣子指揮中心不但沒有長進，還不斷在退化。指揮中心把磐石艦搞了個這麼大的洞，因為洞破在國防部及高雄市，指揮中心除了對國防部作壁上觀之外，竟然還對高雄市政府扯後腿。磐石艦大部分病例及居檢人員是在高雄市，一時之間高雄市變成全台灣最有可能走向封城的城市，地方政府作封城準備及主動篩查，合情合理。

位於台北的指揮中心或因為從台北看天下的偏見，沒體認到高雄的風險，若是這樣那就太扯了；更可能是找到了新玩具，竟然拋棄了台灣防疫成功的超前部署理念，由罷韓的角度反對地方的超前部署。這實在是指揮中心的悲哀，辜負了創立傳染病防治醫療網前輩的期許，讓政治藉著專業指揮官的軀殼「川普化」。

第1次指揮中心偏袒政治是在口罩亂議，口罩到現在還在亂。第2次是小明縮水及歐、美、日大放水，造成第2波大疫情。第3次是放生敦睦艦隊，造成現在的第3波疫情。第4次就是罷韓防疫，極有可能成就台灣第4波疫情危機及罷韓豬隊友的行情，兩敗俱傷。請政治饒了台灣吧！台灣人民並沒有欠你。

（作者為中華民國防疫學會榮譽理事長）