無色覺醒》賴岳謙：全球疫情經濟衰退！IMF大砍台灣GDP！

歡迎收看《無色覺醒》第617集播出，由主講人賴岳謙為觀眾分析：「全球疫情經濟衰退！IMF大砍台灣GDP！」

IMF（International Monetary Fund，國際貨幣基金）近日再度大幅下修全球的經濟成長預期，由1月的3.3%萎縮到-3%，也預示因疫情衝擊全球恐將迎百年來最嚴重的經濟蕭條。同時， IMF也預估台灣今年的經濟將下挫至-4%，僅高於亞洲四小龍的香港-4.8%，面臨負成長的命運。

其實，IMF釋出的預測結果與台灣主計處所公佈的結果相距甚遠，也因此IMF結果出爐後，主計處也隨即駁斥了這樣的預測。然而，不管今年的經濟成長是正成長還是負成長，新冠肺炎(COVID-19)無疑都已對台灣的經濟造成了不小衝擊，台灣有關單位應該正視問題且盡快採取相應的補救措施，以因應未來的變化。

鳳凰花初綻季節在即，這幾個月又將有一批社會新鮮人蓄勢待發進入職場。疫情重創就業市場，許多企業紛紛倒閉、實施無薪假等，勞工失業的情況屢見不鮮。此時若加上畢業潮來臨，許多年輕人將投入職場，在政府無任何配套措施下，恐將讓台灣的失業率持續攀升。

當然這波經濟頹勢也在全球發酵，且西方社會較缺乏儲蓄觀念，一夕之間的失業浪潮，沒有政府及時的補貼，民眾的生計恐將面臨困難。目前如美國、英國、日本、南韓、新加坡等主要國家許多政府皆已相繼發放現金，來紓困以降低民眾的損失。另方面，由於中國大陸疫情趨緩且復工快速，IMF對於今年中國大陸的經濟預測較為樂觀，還有望保1%的成長。目前觀察，此波疫情對於歐美等工業大國的影響較為嚴重。

因此，在後疫時代全球經濟結構重組之下，中國大陸未來有望超越美國，成為世界經濟的霸主。反觀台灣，在今年兩岸經濟合作架構協議（ ECFA ）即將到期，是否繼續協議還是未知數，如台灣再失去紅利後，出口的貿易額將隨之減少；加上那些受疫情衝擊短時間仍無法恢復元氣的產業，未來台灣的經濟情況將會落入怎樣的田地？台灣政府真的準備好了嗎？……更多分析請看影片解說！