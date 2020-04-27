這一波疫情非僅讓全球經濟為之重挫，也讓各國失業日趨嚴峻，近月美國初領失業救濟人數升逾兩千萬人，而中國大陸首季城鎮新增就業亦較去年減少近百萬人，情勢危急不言可喻。綜觀近百年各國經濟蕭條，總與失業息息相關。

就以台灣而言，歷次經濟衰退與失業總是桴鼓相應，無一例外，網路泡沫破滅的2001年，經濟衰退，失業率升逾5％；金融海嘯的2008年，經濟衰退，失業率又升逾6％，兩段期間台灣受失業波及的家庭人口皆逾百萬人。只要落入這個負向循環，便會出現嚴重的失業問題，美國如此，台灣亦然。

依主計總處日前公布的數據，我國三月勞參率下滑、季調後的失業率升至3.76％，創近十個月最高，關廠失業升至11萬人，也創下近30個月最高。除此以外，工時下滑日趨嚴重，由於業務不振等經濟因素導致周工時未滿35小時者升至26.1萬人，創下近3年最高，想工作而不找工作者更直逼16萬人，創下近9年最高。

前述統計創下3年、9年不等的紀錄，顯示這一波不景氣不只影響到生產、營收，也已影響到就業、薪資。在失業的數據中又可分為兩類，一類是各方關注的一般失業，另一類是為各方所忽略的隱藏性失業，如今我們非僅表面失業數字逐月升高，隱藏性失業更是扶搖直上，相較於失業受到政府的關注，隱藏性失業不算失業，經常是紓困所鞭長莫及，值得加以正視。

隱藏性失業，從勞動統計來說不算失業，那他們算什麼？他們有些隱藏在非勞動力裡，有些隱藏在就業者中，可概分為兩類。先談隱藏在非勞動力裡的這些人，雖然他們想工作，但由於調查時（資料標準周）他們沒有找工作的行動，於是被歸類為「想工作而未找工作」的非勞動力，事實上，他的家人認為他是失業者，他自己也這麼認為，而且在調查前一、兩周也曾努力找工作，但依照定義，他還是被歸入「非勞動力」，這便是第一類隱藏性失業。

這類隱藏性失業，有不少是長期找不到工作而退出勞動市場成為「非勞動力」，他們被稱為怯志工作者（discouraged worker），除了沒有工作，他們屢屢受挫更甚於失業者，其所需要的協助也較失業者更為迫切，不過，長期以來卻為政府所忽視。政府施政只憑定義畫出一條線來決定何者給予協助，何者不予協助，常是準確而不正確，有必要加以調整。

從過去20年的資料會發現，每逢經濟低迷，落入這類隱藏性失業的人數就急速升高，1990年代初不及10萬人，網路泡沫年代升至20萬，隨後緩和，至金融海嘯又升至18萬，如今隨疫情擴大，須臾又升至16萬，創下9年新高，急升之勢，非常明顯。

第二類隱藏性失業者是隱於就業者中，他們工時少到不足以獲取養家之收入，名為就業，實為失業，過去政府官員常認為這些工時較少者多是學生、家庭主婦兼差賺零用錢，然而近年調查發現國內80多萬名非典型就業者有兩成是找不到全時工作，這不是賺零用錢而是養家費，過去政府看法顯然過於樂觀。而工時要低到什麼程度才算隱藏性失業？依國際定義是每周工時低於16小時且希望增加工時者，可算是「隱藏性失業」。

這類隱於就業者中的「隱藏性失業者」究竟有多少，政府長期以來並沒有統計，只有遇到金融海嘯之類的情況才會特別跑一下資料，也正因為這不是常規統計，以致我們無法追蹤這類隱藏性失業的長期變化，為了解此一現象，我們勉為其難的取2000年以來，各年周工時低於29小時的人數變化進行觀察，結果發現隨著網路泡沫、金融海嘯、歐債危機的出現，這類低工時的人數便會快速升高。

例如，2006年每周工作不到29小時的人只有30萬人，隨著金融海嘯的衝擊，於2009年升破60萬，隨後又降至30多萬，歐債危機又上揚，隨後又降，今年三月又升至40萬，創下近6年同期新高。這雖不等同於「隱藏性失業」的定義，然雖不中亦不遠矣，循此也可以明白其與景氣如響斯應的走勢。以目前全球經濟的走勢概估，第二類的隱藏性失業未來也將快速升高，事實上這項統計若干也反映了無薪假人數的變化。

因應這次新冠肺炎疫情，政府提出不少就業及薪資補貼方案，也首度關照了自營作業者，還釋出了安心即時上工方案等等，用心可謂良苦，這對於降低社會恐慌極有助益，然而，對於這兩類的隱藏性失業者，這些方案未必有用，第二類隱藏性失業者或者可寄望於安心即時上工方案，然而第一類已退出勞動市場的隱藏性失業者有著更失落的心境，真要協助他們重新振作，不只是撒錢而已，得有更多激勵人心的作為。

執政當局必須明白，隱藏性失業如同滯洪池，雖有著緩衝失業的作用，卻不可忽視其變化，否則必釀巨災，是以正視隱藏性失業，完善隱藏性失業統計實為當務之急，統計部門自是責任重大。