為了錢櫃營運？ 藍議員爆「練台生狂call北市府官員」

台北市林森北路的錢櫃KTV大火，造成5死1命危、數十人輕重傷的大慘劇，不僅是台北市25年來最嚴重的KTV死傷火警，更令人難以置信的是，消防局發現因電梯施工，錢櫃竟然關閉所有消防設備，包括排煙、灑水、廣播、警報器等，導致火災發生時都沒有運作，既未發出警報，也不能撒水、排煙，亦無緊急照明。這場火並不算大，卻造成重大傷亡。起火與傷亡原因尚待檢警追查，但初步跡證顯示，是業者為貪圖施工便利而罔顧人命，導致消費者與現場員工無辜枉死，應屬於「嚴重人為疏失」，業者與相關官員不但負有行政與民事責任，更可能涉及刑責。

在新冠肺炎疫情肆虐全球，台灣上下歷經辛苦抗疫，好不容易才創下連續15天沒有本土確診病例之際，竟然發生如此慘案，不但讓人高興不起來，釀禍原因又是這麼駭人聽聞，更有一種莫名的悲憤之感。為弭平社會恐慌並昭公信，除了道歉賠償之外，本案相關責任尤須明確且嚴正釐清，做到勿枉勿縱，而後續補強、影響評估及因應措施，也應該盡速處斷，不應猶疑觀望，滋生流言事端。

錢櫃KTV成立至今超過30年，號稱全國最大KTV連鎖集團，也一向自詡為業界模範生，竟發生此匪夷所思的慘案，其監督主管的上級機關台北市政府，包括在消防安檢、施工計畫等項目是否合格，在外界關切下固須被清楚查明，目前看來責任最大的可能就是錢櫃KTV與電梯施工單位。到底關閉5大消防設備的責任誰屬？施工承包商供稱，是錢櫃要求關閉。但問題是，業界與政界均知，錢櫃KTV集團的董事長乃是旗下擁有兩家有線新聞電視台、代理多家有線電視新聞、電影、綜合台，而且與民進黨關係親近良好的媒體大亨，這樣一個橫跨政媒、背景雄厚的親綠媒體大亨，台北市長柯文哲敢動他、動得了他嗎？

錢櫃惡火奪5命當天適逢周日，該大亨旗下的兩家新聞台與官方粉絲團都避開了相關的報導，彷彿處在平行時空中，此事毫未發生；隔天雖有零星報導也是避重就輕，與其他各台視為重點新聞報導評論，完全不能相比。而這兩家新聞台的新聞與節目評論，是否能夠公平合理地報導與評論錢櫃大火事件，也已成為外界持續關注的焦點。

當錢櫃KTV大火燒出公安管理的人為疏失時，柯文哲卻遠在南台灣跑行程，雖然大火是意外，市長也非不能趴趴走，但柯文哲面對質疑，第一時間的反駁卻是說自己上班時間比其他縣市首長多，不但政治EQ極差，而且比較上班長短毫無意義，完全模糊焦點。疫情爆發以來，柯P憑其醫生背景，本應最懂防疫作為，更可成為領頭羊，柯卻政治動作頻頻，還「教導」新北市長侯友宜別一開始就用盡力氣；如今看來，倒是柯文哲自己心有旁騖，沒把市政好好放在心上，以致出現破口。

這場大火燒出的公安問題，也正是柯文哲施政的長期破口，在「消防安全設備不合格率低」、「拆光違建」的政治話語背後，問題並未解決；過去他痛批「違建是國恥」，推翻阿扁任內不拆1994年前違建的行政命令，宣示要「拆光北市違建」，以及上任後針對大巨蛋、三創園區等所謂「五大弊案」要K到底的宣示，最後不都是轉彎變了？柯P說他最討厭「政治凌駕專業」，這一次錢櫃大火的咎責與後續處理，他會不會又變了？

中央疫情指揮中心也有無可推諉的責任，目前政府只禁酒店、舞廳營業，但KTV這種高度密集群聚的娛樂場所，民眾仍湧進消費，以消費人口和經濟能力來看，去KTV消費的客人絕對比去酒店還多，KTV屬於高度群聚，客人在包廂會保持室內1.5公尺的社交距離嗎？會戴口罩唱歌嗎？而且一群人在包廂吃喝，唱歌時麥克風口沫飛濺，染疫風險絕不會比酒店低。陳時中禁酒店、舞廳營業，卻放縱KTV，不是雙重標準嗎？

如今發生錢櫃KTV大火慘劇，為了有更好的防疫管控作為，「停業令」理應一體適用於KTV，而當陳時中被問及「倘若無法保持安全距離，會不會認為該關閉KTV」時，他也是被動含蓄地回應贊同。

除了柯文哲、陳時中兩人之外，其他人會不會也因為媒體大亨和民進黨政府的壓力，繼續護航錢櫃KTV，為大亨脫罪免責呢？台灣整個社會，正睜大著眼睛看著呢！