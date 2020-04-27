北市錢櫃KTV大火燒出公安問題，指向人為因素釀成重大災情，外界更質疑，為何基於防疫理由，疫情指揮中心硬是關了全台酒店、舞廳，卻獨厚同樣是密閉空間的KTV業者繼續歡唱，防疫順時中有雙重標準，豈不也是一種人禍。

錢櫃大火是近25年來最嚴重的KTV意外，檢警消追查指向重要消防設備遭人關閉，以致火災發生時，無法啟動自動灑水及警報系統，造成5人枉死，所以誰關閉消防設備？以及業者是否早知情並授意，成為檢警偵辦重點。

從法規來看，現行消防法等規定相當嚴格，錢櫃安檢資料也合格，換言之，火災發生時，如果順利運作，定能減少災害，但業者枉顧企業良心和北市府玩捉迷藏，便宜行事，北市府除嚴懲開罰究責，檢方查辦更應無上限，確保死傷者應有權益。

尤其大火發生在新冠肺炎期間，北市酒店女公關染疫，指揮中心立即要求全台酒店、舞廳關門歇業，外界雖曾質疑KTV、卡拉OK、夜店等場所同樣也無法保持社交距離，為何未比照辦理；柯文哲也曾表明「八大剩五大」，難道不會接觸到人？卻未能向新北市一樣超前部署防範。

中央與地方政府對於防疫作為不同調，縣市政府在等不到指揮中心明確回應，只能超前部署，包括公布確診者疫調足跡、活動史，模擬封城兵推，甚至韓國瑜擬對醫護人員普篩，反被陳時中反嗆普篩應以科學判斷。

然而，陳時中所謂科學判斷敵不過社會經驗，酒店、舞廳關門，人潮轉進KTV消費，照樣喝酒高歌攬牢牢，業者用實名制搪塞，卻難一一核實身分，形同虛設，如今KTV大火奪命，陳時中才說任何地方只要沒辦法保持安全距離都該關閉，會不會有點太晚？