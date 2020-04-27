台北市林森北路錢櫃KTV在大樓的排煙、灑水、消防警報、住警器、廣播系統等消防設備全部關閉的情況下，仍然開店營業，固然引發業者為了賺錢，不顧公眾安全的批評，但這場火也燒出了一個當前防疫的嚴峻問題。

中央疫情指揮中心可以為了一個酒店公關確診、一個確診者到舞廳趴趴走，就下令全台灣的酒店及舞廳在疫情期間暫停營業，那麼，以小包廂經營型式的KTV，顧客在狹小的空間內肩同肩，共用麥克風高唱，難道就沒有疫情疑慮？

說到公共場所的消防設備，就是為了防個「萬一」。錢櫃要怎麼維修樓層、要如何維護設備，都不是問題。但錢櫃的工作人員最要命的錯誤是把整個大樓的消防警報設備關閉，而且還開門營業。

錢櫃人員的想法可能是維修設備時會觸動消防警報系統，所以把這些設備關了，免得影響客人歡唱的興致。錢櫃人員如果有個「萬一」的想法，那麼，他們應該做的是，維修設備關掉消防系統的那段時間，應暫停營業。

燒都燒了，人命也救不回了，這時候談消防設備遲了些，但可以檢討，數百個人在新冠疫情還在擴散期間，仍群聚錢櫃KTV歡唱，是否會有群聚感染的風險？事實上，KTV店的消費人潮及形式，有可能形成新冠肺炎防疫的破口，早已經有人注意及議論。3月間，新北市長侯友宜就已經公開點出KTV消費人潮應予防制的問題，可是中央疫情指揮中心不當回事。到了4月9日，中央疫情中心指揮官陳時中即使宣布酒店和舞廳全面停止營業，但還是沒有觸及KTV。

就在陳時中的宣布後不久，坊間就開始傳言，不少人說，如果要防疫，最應該停止營業的，是台灣那幾家超大型的連鎖KTV，但民進黨政府不敢要他們停業。因為大家都知道，最大家的老闆就是民進黨最大、最重要的傳媒支持骨幹。

我們把傳言的可信與不可信放一邊不論，從實際面來談。疫情中心是拿一個酒店公關、一個到舞廳趴趴走的確診舞客為理由，下令全台的酒店及舞廳暫停營業。在疫情中心的想法裡，酒女陪酒、舞客擁抱舞女，當然都是親密接觸，不可能有距離，更不用說是什麼1.5公尺社交距離。

如果這個防疫想法是正確的，那麼，台灣更應該停止營業的，是那些以分隔小包廂經營型式營業的KTV。任何到這類KTV歡唱過的人都知道，KTV的包廂是密閉空間，而且為了隔音，密閉的程度還相當高。最令人不安的是，大家共用放在嘴邊的麥克風。

不敢說每個人唱歌一定會口沫橫飛，但常識都知道K歌得張大了嘴巴，用力對著麥克風高唱，然後又得猛換氣。這個大家輪流用的麥克風在傳染疫病的風險上，當然會比舞客抱著舞女、酒女身體磨蹭酒客，來得高很多。

拿防疫為口實，禁了各家中小型的酒店，卻獨厚最具傳染風險的大型KTV。中央疫情指揮中心打的是哪門子算盤，大家心裡有數。

（作者為資深媒體人）