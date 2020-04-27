世界各國新冠肺炎疫情持續延燒，台灣截至4月27日止，總計有429例確診、連續15天無本土感染確診案例、6例死亡，防疫成績舉世難得，但這樣的「奇蹟」是防疫實力超強或是天佑台灣？背後有無科學的原因支持？以下10個案例，值得一探究竟。

其一，今年1月底武漢市早已封城，對岸福建省也傳出有疫情時，直至2月10日，我方才宣布停止小三通；但之前已有上萬名旅客往來金門、馬祖，截至今日金馬兩地仍保持零確診的成績。

其二，鑽石公主號郵輪雖曾在1月底於基隆港靠岸，2600餘名乘客下船在台北、新北、基隆市內數十景點遊覽，卻沒有發生社區感染。

其三，高雄金芭黎舞廳的台商1月底確診，舉報他的「護國」舞廳小姐等其他酒客也都沒事。4月8日本土酒店女公關染疫，政府下令全國酒店停業，其接觸的酒客、政商名流安然度過隔離期，無人染疫。另外，26日台北市的KTV大火一燒，才發現原來酒店業的突然蕭條，消費人群改跑到密閉空間KTV或摸摸茶館，消費人流多達數百人，目前亦未傳出群聚感染案例。

其四，根據統計，目前台灣無證移工超過4萬8000名。2月26日一名印尼籍臨時看護工確診，但亦未擴大感染。對比新加坡的外籍移工，則是防疫大破口。

其五，澳籍染疫提琴家於2月底在國家音樂廳表演，不但有排演，也有近距離表演，並有召開記者招待會，但事後沒有爆發群聚感染。對比日本及美國，都有演唱會或小型派對爆發數十或上百人群聚感染。

其六，3月20日長期照護中心護理師的確診個案，照顧多位抵抗力較低的慢性病長者，後續也沒造成院內感染。對照美國在華盛頓州柯克蘭生命護理中心，有55人確診死亡。

其七，3月30日自美國入境之華航班機發生12例確診個案，其他乘客及機組員共328人檢驗結果均為陰性。

其八，清明連假期間，民眾大舉出遊，11個熱門景點湧入人潮，兩周之後，全台安然過關。

其九，磐石軍艦參訓人員4月15日下船後全台趴趴走，31名官兵確診新冠肺炎。其中官兵們的女友、親友等接觸者，目前已超過感染高峰期，仍無人被感染。

其十，國外疫情凶猛，攻破監獄牢籠，而台灣監獄受刑人人數大約是6萬9000名，至今沒有傳出有確診案例。

在歐、美國家嚴峻疫情下，台灣照常上班上課，防疫成效難能可貴。特別在防止社區感染這一塊，已有許多專家學者指出，台灣民眾的自我防護意識高，除勤洗手外，人人上街戴口罩，使得病毒傳染路徑被阻斷，還有預防高風險族群的管控等措施。上述幾項防疫成效是行政部門防疫功力高強使然？由於台灣沒有實行大規模的普篩，確診人數少是因為台灣人的特殊體質？實際感染人數多少？這些答案，目前都尚不得而知。另外，有人以為台灣屢次「化險為夷」，可能是台灣人普遍接種卡介苗或流感、肺炎疫苗有關。又是否與「倖存者偏差」有關？

這些問題都有待日後流行病學專家來研究台灣人的基因是否存有能抑制新冠病毒的類似抗體，用這些因素去加以研究，並排除可能性，以探究台灣防疫奇蹟的主要原因，如此這些防疫措施才能提供各國當防疫參考或借鏡。這樣我們才能理直氣壯說，台灣能幫忙！

（作者為國立台灣大學醫學院名譽教授）