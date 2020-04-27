台北市林森錢櫃KTV的一場大火，造成5死、1命危和數十人受傷的慘劇。人不在台北的市長柯文哲連帶地陷入了發言不當、市政和黨政孰重的兩大爭議。

大眾溝通是危機發生當下必須立刻處理的第一要事，特別是公共安全災難事件。因為，此時不安的民心亟待有公權力的政府或可信任的專業人士說出令人安心的答案，化解他們的困惑。

而民眾想要的答案是什麼呢？首先是對於危機表示負責和同理心、同情心的態度，接著是提出可行的和有目標的解決方法。柯P在南部跑行程，遲到5小時才到火場，台北市民對此表示關切，理所當然。柯P回答台北市組織大，第一、二線的人力都有，他上班的時間比大多數縣市長多，這些不是民眾在第一時間想要的答案，也顯示出他的危機發言經常從自己的觀點看問題，犯了只看得見自已問題的病。危機溝通最重要的是要從對方期待和關心的焦點出發。

危機的特性之一是，它的高峰經常發生在假日。一波未平一波又起的新冠肺炎疫情已讓民眾陷於苦悶之際，鄰近的新北市府又剛下令KTV為防疫停業，大台北地區民眾休假日一定擠向台北市休閒。

柯P確實工作賣力，天天8點半就召集一級主管早朝，市府上下卻在此一非常時期忽略這一移動的公安缺口，一旦危機發生，當然不可能只用工作時間的長短來贏得民眾的心服和認同。

領導人的出現是危機的安定劑。柯P在一聽到錢櫃KTV大火發生時，除立刻指揮副市長黃珊珊等市府團隊緊急處理外，也立即動身北返。但可議的是，柯市長此次南部行程一半為市政，一半為黨政。他當然可以說沒有運用上班時間，也有恪遵市政和黨政的分際。不過，以前李登輝、陳水扁、馬英九和蔡英文做黨主席都是總統兼任身分。總統管轄的範圍是全國，而柯P現在的職位只是台北市長，他為黨務去全台趴趴走，今後遭到各種顏色抹黑抨擊的機率一定大大增加，市民也會更加關切此一焦點。

面對當前積弱不堪的國民黨，民進黨的領導階層非常清楚，打壓民眾黨，維持藍綠兩黨對戰是他們守住台灣政壇江山的不二法門。

橫在柯P政治版圖的第一條戰線是2022年的縣市長選舉，他必須率領部隊為民眾黨打下江山，才能進而在2024年謀取總統大位，而國民黨、民進黨和時力勢必不會讓他和民眾黨坐大。隨著選舉時間的逼近，他也將愈來愈受到市政和黨政兩頭燒的爭議。

背負著台灣全民對民主政治在野監督希望的柯P，今後能否披荊斬棘，確實得有非常的魄力和智慧。他的市府、黨政和立院團隊不能不趕快上緊發條了。

（作者黃丙喜為國家公益發展協進會理事長，辜存柱為美國緊急應變協會台灣代表）