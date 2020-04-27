大陸第1季GDP成長負6.8%，數十年罕見，引起全球高度關注，「中國經濟崩潰論再起，但大陸金融市場並未過度反應，股市整體平穩。隨後召開的中共中央政治局會議，承認「今年第1季極不尋常」，並調整政策目標，從過去的「保六」改成「六保」，凸顯務實態度。

不只大陸，全球經濟都因疫情衝擊而按下暫停鍵，壓力與悲觀情緒是正常反應。但冷靜下來，可以看到憂中有喜，危中有機。以大陸為例，隨著復工復產的節奏，3月分經濟數據已見回暖，說明了經濟的韌性和反彈空間。而且第1季信息傳輸、軟體和信息技術服務業，增加值同比增長13.2%，驗證了疫情倒逼下的新經濟火熱，IMF預測2021年大陸經濟增長率將達9.2%。

疫情帶來的新變化將是一把雙刃劍，全球經濟運行方式亦在此之中醞釀著新的變局和機遇，需悉心把握，做好準備。

一是傳統產業升級的契機。19日全球各地的明星在各自家中協同完成了一場在線抗疫音樂會「四海聚一家」。這既是一種愛和信心的傳遞，亦是一種驚喜，說明從線下遷移到在線的內容和思路可以更開闊。連音樂會都可以，還有什麼不可以呢。「網路女皇」瑪麗‧米克爾近日發布的年度互聯網趨勢報告得出結論，擁有強大的互聯網在線線下融合能力的企業，在疫情中表現亮眼，新冠疫情重塑了經濟活動、消費者行為以及科學技術的重要性，資訊共享和科技發展降低了疫情對全球經濟的影響。

大陸抗疫期間雲經濟紅火，一定程度上挽救了傳統產業。習近平近日在陝西調研時看到當地直播賣木耳時按讚，稱「電商在農副產品的推銷方面是非常重要的，是大有可為的」。上海官方近日發布《上海市促進在線新經濟發展行動方案（2020-2022年）》，提出到2022年末將上海打造成具有國際影響力、國內領先的在線新經濟發展高地。危亦是機，傳統產業借互聯網全面升級才是獲得新生之道。

二是戰略性新興產業加速發展的機遇。摩根史坦利的調查顯示，企業認為下一階段的產業更依賴數位基建。以信息基礎設施、融合基礎設施、創新基礎設施等為代表的新基建從大陸學界呼籲進入了決策視野。大陸發改委近日宣示，將研究出台推動新型基礎設施發展有關指導意見，並將優化政策環境，明確提出「推進政企協同，激發各類主體的投資積極性」。大陸近些年已在5G、資料中心、智慧城市建設上發力，疫情將新基建領域的投資進一步提速擴容。各國亦在摩拳擦掌，後疫情時代新基建迎來大發展是可以預期的。

三是新改革紅利。應對疫情衝擊，大陸格外強調了改革的重要性。近日中共中央、國務院出台的《關於構建更加完善的要素市場化配置體制機制的意見》，可視為疫情衝擊下大陸經濟深層次改革的破冰之舉。要素改革對大陸經濟中長期發展具有全域性意義，如能在釋放土地、勞動力、資本、技術、數據庫等要素活力的市場化配置上，推出一系列制度改革措施並落實到位，將帶動深層次改革，繼而為大陸經濟新成長創造基礎性條件。

新冠疫情帶來的負面影響是全面的，既需要一系列對沖政策為經濟托底、為困難企業和民眾紓困，更需要不失時機地推進改革，才能激發經濟發展潛力，提高經濟體抗風險能力。危機時刻往往是催生深刻結構性變革的關鍵時機。備受關注的大陸國有企業改革3年行動方案，目前正在履行審批程序，有望助推國企改革取得關鍵性進展。

新的變化正在規畫、進行，尚未完全定型，新的機遇正在眼前，將在疫情之後撥雲見日。對國家和地區來說，一要底線思維有力保民生，二要高瞻遠矚做出布局規畫。對企業和個人來說，一是理財層面，看好一些行業增加收入，二要靈活行動，結合市場需求做出調整。

台灣亦面臨抗疫與重啟經濟的兩難，也應並行不悖，結合自身外向型經濟體質找準市場方向。台灣經濟界尤其是台商，應準確把握世界經濟變局和大陸擴大內需與改革開放的潛在機遇，在轉型過程中立穩腳跟，並加快創新，迎接新創富年代。