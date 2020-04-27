美國拉台抗中態勢明顯，這次更把台灣當前鋒，充當反中的海軍陸戰隊，率美國搶灘，美國老大哥半買半迫，蔡政府選擇有限，只是如今這一切，只是應驗年初大選是台灣保命大選，蔡政府也是保命政府，能把人民正常保住，已經是萬幸。

最近的一切，不會是偶然，先是美國國務院說台灣最早向世界衛生組織警告新冠肺炎會人傳人，台灣民間在《紐約時報》登廣告後，美國總統川普立即宣布不再捐助世衛，跟國務卿蓬佩奧兩人一搭一唱，批評大陸，並且一定帶上台灣，藉台打陸，非常明顯。

對美國而言，台灣牌不花成本，又能打到大陸的痛腳上，何樂不為？對民進黨而言，或許蔡英文有看到眼前危機，但綠營內更多的是義和團式的自滿，以為老美撐腰，台灣跟大陸脫鉤之路，終於到來。

單就中美關係看，美國沒有要跟大陸全面對抗的打算，川普的算盤很簡單，利用究責跟大陸多少撈點好處，反中只是工具，目標是美國利益；至於在世衛外另立機制，目前歐洲也不同意，台灣反而因為批評世衛祕書長譚德塞，以觀察員身分出席世衛大會的機會更渺茫了。

台灣的利益，不就是讓人民過好日子？

當美國的「馬前卒」棒打大陸，只會讓台灣過苦日子，但面對的是從競選以來一路相挺的老美大哥，小英沒有太多決定空間，她眼下能做的，真的只有保命，保住台灣老百姓的命。